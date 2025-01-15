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        Haberler Magazin 'Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)'in galası gerçekleştirildi

        'Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)'in galası gerçekleştirildi

        Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan ve adından övgüyle bahsettiren 'Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)' (*gibi bir şey) tiyatro oyunu ayakta alkışlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 10:41 Güncelleme: 15.01.2025 - 10:41
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        Galası gerçekleştirildi
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        BKM ve DOT ortak yapımı, Jane Austen'ın 1813 tarihli Gurur ve Önyargı (Pride and Prejudice) adlı klasik eserinin Isobel McArthur tarafından eğlenceli bir komediye dönüştürülen ve DOT’un Sanat Yönetmeni Murat Daltaban’ın yönetmenliğinde sahnelenen 'Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)' tiyatro oyununun galas gerçekleştirildi.

        Yeni sezonun iddialı oyunları arasında yer alan ve adından övgüyle bahsettiren 'Gurur ve Önyargı*(*gibi bir şey)' Jane Austen’ın 200 yıllık romantik draması 'Pride and Prejudice' romanından McArthur’un asi, komik ve radikal uyarlaması, Austen’ın zarif dünyasını baştan aşağıya sarsarken; Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı tüm karakterleri sahnede bir arada olağanüstü bir performansla canlandırarak, Gurur ve Önyargı’nın klasik dünyasını eğlenceli bir yorumla yerle bir etti.

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        Dekoru, ışıkları, kostümleri, müzikleri, oyunculukları ve en önemlisi de sahneden taşan kız neşesiyle seyircilere 2 perde de 140 dakika boyunca eşsiz anlar yaşatan 'Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)' oyun sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

        Galaya katılan konuklar arasında; Abdullah Oğuz, Arzu Kaprol, Başak Gümülcinelioğlu Çitanak & Çağrı Çitanak, Burcu Kara, Dolunay Soysert, Engin Hepileri, Erdil Yaşaroğlu & Begüm Kütük Yaşaroğlu, Hakan Salınmış, Hatice Aslan, Hülya Eltemur, Begüm Karamahmutoğlu, İdil Lüleci, Levent Erden, Mert Öner, Mevlüt Akyıldız & Aşkın Önenoğlu Akyıldız, Mirgün Cabas, Pınar Tezcan Özçapkın, Şükrü Özyıldız, Yusuf Akgün gibi isimler vardı.

        'Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)' Hakkında:

        PERDE AÇILIYOR, SİS DAĞILIYOR.

        Şarkılar, dedikodu, kahkaha, müzik, skandal, pespayelik ve şatafat… Hepsi burada!

        Regency dönemi İngiltere’sinde geçen oyun, bize Jane Austen’ın tanınmış karakterlerini bu kez, arka planda çalışan beş hizmetçinin gözünden anlatıyor. Tüm bu klasik öğeler, kahkaha dolu şarkılar, anlık rol ve kostüm değişimleri ve bozuk ağızlardan yükselen mizahla yeniden şekilleniyor.

        Onlar şimdiye kadar bodrumlarda, çamaşırhanelerde, mutfaklarda saklandılar. Fısır fısır konuştular. Herkesin her şeyini biliyorlar. Kim kiminle görülmüş, kim parasını kumarda kaybetmiş, kim sarhoş olup ortalığı dağıtmış, kim kimin servetine çöreklenmiş… Anlatma sırası şimdi Gurur ve Önyargı’nın hizmetçilerinde!

        Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı’nın canlandırdığı hizmetçiler, klasik Austen karakterlerini eğlenceli, enerjik ve cesur bir şekilde sahneye taşıyor. Beş oyuncu da her bir karakteri farklı bir bakış açısıyla yorumlayarak, izleyiciye farklı bir Gurur ve Önyargı deneyimi sunuyor. Aşk, gurur, önyargı ve toplumsal normların kesişiminde anlatılan bu hikâyede, Austen’ın dünyası modern bir kadın dayanışması ve bağımsızlık mesajıyla buluşuyor.

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        #birce akalay
        #Gurur ve Önyargı

        BURÇLAR

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        Koç
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        Boğa
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