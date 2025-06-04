Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey), 3 dalda aday

        Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey), 3 dalda aday

        Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey), 27. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde 3 dalda aday gösterildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 21:31 Güncelleme: 04.06.2025 - 21:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 dalda aday
        ABONE OL
        ABONE OL

        BKM ve DOT ortak yapımı, DOT’un Sanat Yönetmeni Murat Daltaban’ın yönetmenliğinde sahnelenen Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey), tiyatro dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 27. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde 3 dalda aday gösterildi.

        Regency dönemi İngiltere’sinde geçen oyun, Jane Austen’ın klasik romanı Pride and Prejudice’i, bu kez arka planda çalışan beş hizmetçinin gözünden anlatıyor.

        ADAYLAR

        * Nergis Öztürk... Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

        * Kardelen Arpacı... Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı

        * Tomris Kuzu... Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı

        İskoç yazar Isobel McArthur’un radikal uyarlaması, klasik metni baştan aşağıya dönüştürüyor; mizah dolu şarkılar, anlık rol ve kostüm değişimleri ve alabildiğine eğlenceli bir anlatımla seyirciye bambaşka bir Austen dünyası sunuluyor.

        REKLAM

        Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey) tiyatro oyununda; Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı; sahnede tüm karakterlere hayat vererek oyunu enerjik, eğlenceli ve cesur bir performansla taşıyor. Her oyuncu, karakterler arasında ustalıkla geçiş yaparken izleyiciye alışılmışın dışında, kadın dayanışması ve bağımsızlık vurgulu modern bir “Gurur ve Önyargı” deneyimi sunuyor.

        27. KEZ DÜZENLENECEK AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ 6 EKİM’DE SAHİPLERİNİ BULACAK

        Tiyatroya gönül vermiş 33 kişilik seçici kurul, sezon boyunca izledikleri yapımları değerlendirerek 12 ana dal ve 4 özel olmak üzere toplam 16 kategoride ödül sahiplerini belirliyor.0

        Her yıl büyük heyecanla beklenen Afife Tiyatro Ödülleri, sahnedeki emeği onurlandırmak ve tiyatro sanatını kutlamak amacıyla bu yıl 27. kez düzenleniyor. Tören, 6 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde tiyatro dünyasının katılımıyla gerçekleşecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yerlikaya'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hakkari'de midibüs devrildi: 12 asker yaralı
        Hakkari'de midibüs devrildi: 12 asker yaralı
        Avrasya Tüneli’nin işletmecileri tahliye edildi
        Avrasya Tüneli’nin işletmecileri tahliye edildi
        İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de
        İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Donald Trump Putin ile görüştü
        Donald Trump Putin ile görüştü
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        Van Spor şampiyonluğu kutladı!
        Van Spor şampiyonluğu kutladı!
        Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Marmaray'daki kavga hakkında mahkemeden karar
        Marmaray'daki kavga hakkında mahkemeden karar
        Romantik tatil pozları
        Romantik tatil pozları
        İzmir'de grev sona erdi
        İzmir'de grev sona erdi
        Edin Dzeko için flaş iddia: Real Madrid devrede
        Edin Dzeko için flaş iddia: Real Madrid devrede
        Papara'dan hesaplara bloke
        Papara'dan hesaplara bloke
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        Tekne romantizmi
        Tekne romantizmi
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Habertürk Anasayfa