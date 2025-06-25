Gürcistan telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Gürcistan'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Küçücük harf ve rakamlar gibi görünürler ama seyahatin hızını, alışverişin huzurunu ve dijital projenin güvenini belirler. Gürcistan’ı “kolay ülke” kılan bu kodları bir kez belleyince banka kuyruğu da gümrük sorusu da gözünüzde küçülür. Kafkas Dağları’nın eteklerinde rakamlar ve harfler, manzaranın yanında yoldaşınız olur. Detaylar yazımızın devamında…

Tarihi İpek Yolu’nun uğrak noktası olan bu küçük Kafkas ülkesi, Sovyet geçmişiyle modern girişimciliği aynı masada buluşturur. Tiflis’in taş balkonlarında geleneksel şarap tadımı yapılırken, birkaç sokak ötesindeki teknoloji hub’larında blok-zincir projeleri yürütülür. Dalyan misali dar sokaklar ile vadilere serpiştirilmiş köyler arasında dolaşırken, her köşe başında bir kodla tanışırsınız: banka ATM’sinde GEL, telefon ekranında +995, yol kenarında GE plaka, Wi-Fi şifresinde .ge. Bu dört simgeyi doğru okumak, kaybolma korkusunu neredeyse sıfıra indirir. Ülke çapında yaygın ücretsiz Wi-Fi ağları bile telefon numaranızı +995 formatıyla ister; aksi hâlde SMS doğrulaması gelmez.

REKLAM advertisement1

REKLAM GÜRCİSTAN TELEFON KODU +995, Gürcistan’ın dünyaya açılan kapısıdır. Yurtdışından arama yaparken bu kodu başa eklemeden hiçbir çağrı hedefe ulaşmaz. Ardından: Sabit hatlarda üç haneli alan kodu (Tiflis 32, Batum 422, Kutaisi 431)

Cep telefonlarında genellikle 5xx veya 59x ile başlayan dokuz haneli numara yerine oturur. Gürcistan içinde arama yapacaksanız trunk kodu olmadığı için doğrudan alan kodu + numara çevirirsiniz. Acil servis tek numaraya indirgenmiştir: 112. Bu numara hem polis hem ambulans hem itfaiye için kullanılır ve İngilizce operatör mevcuttur. Dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı da dağ geçitlerinde mobil kapsama alanının düşmesidir; Kazbegi veya Tusheti yollarına çıkmadan önce offline harita indirip konaklama yerinizin sabit hattını mutlaka kaydedin. GÜRCİSTAN PARA BİRİMİ REKLAM Resmî para birimi Lari’dir, kısaltması GEL’dir ve sembolsüz şekilde “₾” işaretiyle de rastlanır. 1 Lari, 100 tetri’ye bölünür; ancak 1 ve 2 tetri madeni paraları günlük hayatta neredeyse kaybolmuştur. Güncel banknot serisi: 5 Lari: yeşil tonlardadır, üzerindeki portre ressam Niko Pirosmani’ye aittir.

10 Lari: turuncu rengiyle göze çarpar, yazar Akaki Tsereteli’nin portresini taşır.

20 Lari: pembe-mor tonlarında, şair Ilia Chavchavadze yer alır.

50, 100, 200 Lari: daha büyük işlemler içindir ve yeni hologram şeritleriyle sahtesini ayırt etmek kolaylaşmıştır. Kredi kartı ve temassız ödeme şehir merkezlerinde yaygın; ancak Svaneti’nin taş köylerinde tek seçenek nakit olacaktır. Bu yüzden bankadan çekim yaparken 10 ve 20’lik kupürleri tercih etmek pazarda işinizi kolaylaştırır. Döviz bozduracaksanız, havalimanı yerine Rustaveli Caddesi üzerindeki lisanslı döviz bürolarını hedefleyin; komisyon farkı bazen %5’i bulabilir.

GÜRCİSTAN PLAKA KODU GE harfleri, Gürcistan’ın araç plakalarında ülke kimliğini simgeler. Soldaki AB mavi şeridi her ne kadar Avrupa Birliği üyesi olmadığını sezdirse de, Gürcistan’ın Avrupa yolunda sembolik bir adımıdır. Plaka dizilimi: REKLAM İki harf: üretim serisi

Üç rakam: 000–999 arası

İki harf: ek seri Örnek: NT-547-AB. Kiralık araçların plakası standartla aynıdır; ekstra harf kodu bulunmaz. Polis çevirmelerinde plaka-sigorta uyumu kontrol edilir. Buna göre: Sigorta poliçenizde yazılı plakanın son iki harfi muhakkak görünür olmalı.

Pasaportta pasif adres yerine otel adresi yazıyorsa, araç kira sözleşmesine aynı adresi girmek süreci hızlandırır. Unutmayın, ülke içi otoyollar ücretsizdir fakat Batum bölgesinde bazı dağ yollarında köprü ücreti nakit Lari olarak alınır. GÜRCİSTAN HANGİ ALAN ADI UZANTISI KULLANILIR? .ge uzantısı, 1992’den bu yana Gürcistan’a tahsisli ülke kodu üst düzey alan adıdır. Kayıt işlemleri Caucasus Online veya birkaç global registrar üzerinden yürütülür ve genellikle şu adımlardan geçer: Pasaport veya şirket kayıt numarası beyanı

Alan adı dilekçesinin Gürcüce-İngilizce doldurulması

İlk yıl için ödeme (ortalama 25-35 USD) Yerel aramalarda .ge uzantılı bir site, Google’ın Gürcüce sonuçlarında daha üst sıralara çıkar. Turizm sektörü işletmeleri (guesthouse.ge tarzı) bunu müşteri güveni için kullanır.