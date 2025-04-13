Gürcistan sınırında kurtarma operasyonu! Yurda kaçak girerken mahsur kaldılar!
Artvin'de Gürcistan sınırında yurda kaçak giren 4 şüpheli, sarp arazide yakalandıkları tipide mahsur kalınca yardım talebinde bulundu. Ekipler 11 saatlik operasyonla şüphelileri kurtardı. 4 zanlı tedavilerinin ardından gözaltına alındı
Artvin'de, yasa dışı yollarla yurda giren ve kar yağışlı arazide mahsur kalan 4 şüpheli, yardım talebinde bulunmalarının ardından 11 saat süren kurtarma operasyonuyla bulundukları yerden tahliye edildi.
AA'da yer alan habere göre Türkiye'den Gürcistan'a giden 4 şüpheli, Borçka ilçesine bağlı Muratlı köyü yakınlarındaki sınır hattından yasa dışı yollarla yurda giriş yaptı.
SARP ARAZİDE MAHSUR KALDILAR
Yoğun kar yağışının yanı sıra sarp arazide mahsur kalan şüpheliler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu.
İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Gece saatlerinde bölgeye ulaşan ekipler, kar yağışı ve soğuk havaya rağmen arama çalışması başlattı.
11 SAATLİK OPERASYONLA KURTARILDILAR
Bir süre sonra donma tehlikesi geçirdikleri belirlenen şüphelilere ulaşan ekipler, ilk müdahalede bulundu. Yaklaşık 11 saat süren kurtarma çalışmasının ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şüpheliler, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.
Çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan 4 zanlı, Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.