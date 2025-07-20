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        Haberler Gündem Gurbetçiler isyan etti! 100 euro rüşvet istediler

        Gurbetçilerin zorlu yolculuğu: Sınır kapılarında rüşvet ve bekleyiş

        Yıllardır Avrupa'nın dört bir yanında alın teri döken gurbetçiler, yaz tatilini ana vatanlarında geçirmek üzere Türkiye'ye dönüş yolculuğuna başladı. Gerek hava yolunu gerekse kara yolunu tercih eden gurbetçilerin en çok zorluk yaşadığı alan ise karayolu geçişleri oluyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 17:50 Güncelleme: 20.07.2025 - 17:50
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        Gurbetçiler isyan etti! 100 euro rüşvet istediler
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        Yaklaşık 5 bin kilometrelik zorlu bir yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşan vatandaşlar, özellikle Sırbistan ve Bulgaristan sınır kapılarında yaşadıkları sıkıntılardan şikayetçi. Geçmiş yıllarda saatler süren bekleyişlerin bir nebze de olsa azalması sevindirici bulunsa da, rüşvet olaylarının hâlâ ciddi bir sorun olduğu ifade ediliyor.

        Almanya'dan memleketi Gaziantep'e gelen Safter Dağdelen, bu yıl herhangi bir sorun yaşamadan Türkiye'ye ulaştığını ancak iki yıl önce Sırbistan ve Bulgaristan kapılarında saatlerce bekletildiklerini belirtti.

        Almanya'dan Edirne üzerinden Türkiye'ye giriş yapan Osman Yörük ise Türk gümrüklerinin düzenli çalıştığını ve hiçbir sıkıntı yaşamadığını belirterek, sınır kapısındaki görevlilere teşekkür etti.

        Sezer Aralık adlı gurbetçi de Türk tarafında sürecin bu yıl daha hızlı ilerlediğini ifade etti. Ancak aynı olumlu tablo, tüm ülkeler için geçerli değil. Sırbistan ve Bulgaristan geçişlerinde yaşanan rüşvet talepleri ve keyfi uygulamalar gurbetçilerin çilesi olmaya devam ediyor.

        Memleketi Uşak'a gitmekte olan Serkan Yıldırım, Sırbistan sınırında aracının detaylı arandığını ve bagajda bulunan küçük bir meyve bıçağı için kendisinden 100 Euro rüşvet talep edildiğini belirtti. "Ya karakolda sabaha kadar bekleyeceksin ya da parayı vereceksin" denildiğini söyleyen Yıldırım, çaresiz bırakıldığını ifade etti.

        Engin Yakut isimli başka bir gurbetçi ise Bulgaristan sınır kapısında, çocuğunun kimliğinin eski olduğu gerekçesiyle 100 Euro rüşvet vererek geçiş yapabildiğini anlattı. "Aracı komple boşalttılar, paspasların altına kadar baktılar. O kadar gümrük geçtik, kimse kimliğe bir şey demedi. Burada sorun çıkardılar" dedi.

        Tüm bu yaşananlara rağmen, gurbetçiler her yaz özlemle döndükleri topraklarında olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ancak sınır kapılarında yaşanan bu tür keyfi uygulamaların ve rüşvet olaylarının sona ermesi, yıllardır memleket hasretiyle yanıp tutuşan gurbetçiler için en büyük beklenti olarak öne çıkıyor.

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