Günlük koşturmaca arasında kaybolmayın: Stresle baş etmenin 10 etkili yolu

Hırslı, mükemmeliyetçi, rekabetçi yapınız sizi başarıya götürebilir; ancak aynı zamanda stresin hedefi haline getirebilir. Stresi yönetmenin yollarını öğrenmeden sağlıklı kalmak zor!

STRES BEYNİNİZİ VE BEDENİNİZİ NASIL ETKİLER?

REKLAM advertisement1

Sürekli maruz kalınan stres, zihinsel ve fiziksel sağlığınızı ciddi biçimde etkileyebilir. Araştırmalar; kronik stresin kalp hastalıkları, felç, depresyon, kilo değişiklikleri, hafıza sorunları ve hatta erken ölüm riskini artırdığını gösteriyor. Bu nedenle stresin işaretlerini zamanında fark etmek oldukça önemlidir.

REKLAM

STRESİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Aşağıdaki belirtiler sizde varsa, bir uzmandan destek almayı düşünebilirsiniz:

- Sürekli öfke, sinirlilik

- Takıntılı düşünme veya bitmeyen endişe

- Alkol kullanımında artış

- İçine kapanma, değersizlik hissi

- Dikkat dağınıklığı

- Sevdiğiniz şeylere karşı ilgisizlik

- Uzun süren uyku sorunları

- Şiddetli baş ağrıları

- Sebebi bilinmeyen kilo kaybı veya artışı

STRES BEDENDE NASIL TEPKİLERE YOL AÇAR?

Stresin yalnızca zihinsel değil, bedensel sonuçları da vardır. Stres altındayken vücutta şu değişiklikler yaşanabilir:

- Kalp atışlarında hızlanma - Terleme artışı - Göz bebeklerinde büyüme - Sindirim sisteminin yavaşlaması ve mide asidinin artması REKLAM - Tansiyon yükselmesi - Uyku düzensizlikleri, çene kilitlenmesi, diş gıcırdatma - Aşırı kaygı veya duygusal tepkisizlik STRESE YATKIN MISINIZ? Bazı insanlar yapıları gereği strese daha açıktır. Rekabetçi, hırslı, sürekli meşgul, zamanla yarışır gibi yaşayan kişiler, stresle daha sık karşılaşabilir. Sürekli başarı peşinde koşan, duygusal olarak takdir bekleyen bireyler, stresle baş etmekte daha çok zorlanabilir. STRESLE BAŞA ÇIKMANIN ETKİLİ YOLLARI 1. HAYAT DENGESİ KURUN İş hayatı her şey olmamalı. Takviminize bilinçli olarak eğlenceli ve keyifli aktiviteler ekleyin. Kendinize zaman ayırın, dinlenin ve sosyalleşin. 2. DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN Günlük 20 dakikalık yürüyüş bile stres hormonlarını azaltmada etkili olabilir. Vücudu hareket ettirmek, ruh halini iyileştirir ve sinir sistemini dengeler. REKLAM 3. SAĞLIKLI BESLENİN Güne dengeli bir kahvaltıyla başlayın. Organik sebze ve meyveleri tercih edin, işlenmiş gıdalardan ve fazla şekerden uzak durun. Bitki çayları tüketin ve bol su için.

4. SOSYAL DESTEK ALIN Yakın çevrenizle iletişim kurun. Güvendiğiniz bir arkadaş, aile üyesi ya da komşu ile vakit geçirmek stres seviyenizi düşürür. Evcil hayvanlarla vakit geçirmek bile olumlu etki yaratabilir. 5. HOBİLERİNİZE ZAMAN AYIRIN Bahçeyle uğraşmak, kitap okumak, müzik dinlemek gibi sizi mutlu eden aktivitelere yönelin. Bu uğraşlar kalp atışınızı düşürür, stresinizi azaltır. 6. GEVŞEME TEKNİKLERİ UYGULAYIN Meditasyon, yoga, derin nefes egzersizleri ve doğa yürüyüşleri stres hormonlarını dengeleyen rahatlatıcı bir etki yaratır. Günde sadece 10 dakika ayırmak bile fark yaratabilir. 7. YETERİNCE UYUYUN Yetişkinlerin her gece 7-9 saat uyuması önerilir. Uyku eksikliği, stresle başa çıkma yeteneğinizi azaltır. Elektronik cihazlardan uzak durun, uyumadan önce gevşemeye zaman ayırın. REKLAM 8. ARA VERİN VE TATİLE ÇIKIN Fiziksel olarak uzaklaşamasanız bile zihinsel olarak iş ve sorumluluklardan bir süre kopmak stres toleransınızı artırır. Evde geçireceğiniz birkaç gün bile size iyi gelebilir. 9. PROFESYONEL DESTEK ALIN Stresi kendi başınıza yönetmekte zorlanıyorsanız, bir terapiste ya da psikolojik danışmana başvurun. Bu, sağlığınız için yapacağınız en önemli yatırımlardan biridir.

10. STRESİ TANIYIN VE OLUMLU DÜŞÜNÜN Strese neden olan durumların farkında olun. Düşünce yapınızı pozitif yönde değiştirmek, stresle başa çıkma gücünüzü artırır. Olumsuz düşüncelerin yerine yapıcı ve olumlu bakış açıları geliştirin. Görsel Kaynak: istockphoto