Günlük kiralık evde gizli kamera bulundu!

Denizli'de günlük kiraya verilen bir evde gizli kamera skandalı ortaya çıktı.

Odayı kiralayan bir kişi, prizden şüphelenerek durumu incelediğinde, 3'lü priz içine yerleştirilmiş gizli kamera tespit etti.

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Gazete Şehir'in haberine göre olayın bildirilmesi üzerine yapılan incelemede, aynı düzeneğin bölgede bulunan üç farklı kiralık apartta daha kurulu olduğu kaydedildi.

Her odaya benzer şekilde kamera yerleştirildiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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FARK EDİNCE POLİSİ ARADI

Ekol TV'nin haberine göre de günlük kiralık bir odaya yerleşen kişi, prizdeki olağandışı bir detayı fark edince durumu inceledi. Üçlü priz içerisine gizlenmiş bir kamera düzeneği olduğunu fark eden vatandaş, hemen emniyete haber verdi.

KAYIT YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, odada yaptığı detaylı inceleme sonucunda kayıt yaptığı tespit edilen kamera sistemine el koydu. Aynı işletmeye ait 3 farklı odada daha aynı düzeneğin bulunduğu ve bunların da aktif şekilde çalıştığı ortaya çıktı. Ekipler, cihazları inceleme altına alırken, kaydedilen görüntülerin kimlere ait olduğu ve ne amaçla kullanıldığı araştırılıyor.

KİMLER KALDI ARAŞTIRILIYOR Olayla ilgili olarak işletme sahibi ve bazı çalışanlar ifadeye çağrılırken, odaların kiraya verilmesinde kullanılan platformlar ve kayıt sistemleri de mercek altına alındı. Polis yetkilileri, gizli kamera düzeneğinin kurulduğu odalarda kalan kişilerin tespiti için çalışmaların sürdüğünü ve mağduriyet yaşayanların başvurmalarının önemli olduğunu bildirdi. Gizli kamera nasıl tespit edilir? Haberi Görüntüle BUNGALOVDA DA BULUNMUŞTU Geçtiğimiz aylarda Sakarya’da bulunan bir bungalovda odaya gizli kamera düzeneği kurulduğu ortaya çıkmıştı. Açılan soruşturma kapsamında işletmenin iki sahibi tutuklanmıştı. Tutuklanan işletme sahiplerinden H.K.’nın telefonunda gizli kamera ile çekilen görüntülerin el geçirildiği öğrenilmişti. Gizli kamera skandalının yaşandığı bungalov süresiz olarak mühürlenirken, aynı bölgede bulunan lüks bir otele ait 91 adet bungalov da ruhsatları olmadığı gerekçesiyle mühürlendi.