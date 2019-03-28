28 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ay Oğlak burcunda ilerlerken Güneş ile görünümde. Gün boyu kendi kendimize yetmemiz gerektiğini işaret eden koşullar var. Özellikle sabah saatlerinde yoğun olarak içsel gerilim, düşünceler ile duygular arasında çelişkiler gelişebilir. Bu çelişkileri öze dönüp kendimizi anlamak için kullanmak ve yeteneklere odaklanmak faydalı olur. Merkür retrosu tamamlandı. Ancak Neptün ile kavuşumu devam ediyor. Yazılı işlerde özen gerekiyor. Gün boyu sorumluluklarının farkında dost canlısı insani vasıflarımızla, karamsar, ötekileştiren ilkel güdülerimizin çatışma halinde olacaktır. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Siyah
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Olayların seyrini kontrol etmek isteyen Koçlar gün boyu içsel katılığınızı dönüştürmek adına yaşam sınavları gelişebilir. Ortak kararlara uymak zorunda kalabilirsiniz. İlişkilerde destekleyici ve güven veren tavırlar faydalı olur.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Risk almayı sevmeyen Boğalar bugün sınırları hatırlatan olaylar gelişebilir. Yaşamsal konularda karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Sabit fikirli tutumların sebep olduğu gerilim ve çatışmalar olası. Objektif tutumlar önem kazanıyor.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Hızlı ve pratik olmayı seven İkizler kararlarda akışkanlık artıyor. Fikirlerinizin reddedilmesi korkusuyla içsel karmaşa yaşıyor olabilirsiniz. Gün boyu kararlılıkla kendi kendinize yetin. Geçmişten gelen işler, tamamlanmamış görevlere odaklanın.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Sahiplendiği insanlara sonsuz şefkati olan Yengeçler gün boyu yanlış bilgi akışı ile aklınız karışabilir. Bağlılık ve bağımlılık arasındaki farkı anlayacağınız olaylar gelişebilir. Sınırları korumak önemli.
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