Güngören'deki facia kamerada!
İstanbul Güngören'de çalışma yapıldığı sırada çökme yaşanan binada 2 kişi enkaz altında kalmıştı. Feci olayda işçilerden biri çıkarılırken diğer işçiyi arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan facianın yaşandığı binadaki çökme anı kameraya yansıdı
Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden binada kısmen çökme meydana geldi.
İHA'nın haberine göre çökme sonrasında 2 işçi göçük altında kalırken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından 1 kişinin çıkarıldığı öğrenildi.
1 İŞÇİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden binanın üst kısmında çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çökme sonrasında 2 kişi göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarının ardından 1 kişi göçük altından çıkarıldı.
Çöken binadan çıkarılan Ümit Kurt isimli işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin göçük altında kalan diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, çöken bina havadan görüntülendi.