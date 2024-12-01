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        Haberler Gündem İstanbul Güngören'de çöken binanın enkazında kalan işçiyi arama çalışmaları sürüyor - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Güngören'de çöken binanın enkazında kalan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

        Güngören'de yıkım çalışmaları esnasında kısmen çöken binanın enkazında kalan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 02:56 Güncelleme: 01.12.2024 - 02:56
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        Güngören'de bina kısmen çöktü
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        Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde dün yıkımı gerçekleştirilen binanın kısmen çökmesi sonucu enkaz altında kalan işçiye henüz ulaşılamadı.

        Yaklaşık 28 saattir süren arama çalışmaları kapsamında enkaz, iş makineleriyle kaldırılıyor.

        Moloz kaldırma çalışmaları sırasında bir itfaiye eri yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede cadde trafiğe kapatılırken, enkaz altındaki işçinin yerinin tespiti için zaman zaman dinleme cihazları ve arama-kurtarma köpeği de kullanılıyor.

        Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde dün kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmaları yapılan 3 katlı binada yaşanan kısmi çökmede 2 işçi enkaz altında kalmıştı.

        Arama-kurtarma ekiplerince kurtarılan bir işçi hastaneye kaldırılmış ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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