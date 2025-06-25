Güney Sudan telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Güney Sudan'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Güney Sudan telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Güney Sudan'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

2011’de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, sınırlarının içinde sayısız kabile, devasa çayır ovalıkları ve tropik bataklıklar barındırır. Yol altyapısı yeni inşa edildiğinden, çoğu ziyaretçi minibüs değil BM tabelalı pick-up’larla seyahat eder; bankamatik yerine metal para tartan dövizcilerle alışveriş yapar. Böylesi değişken zeminde güvenilir tek pusula, ülkenin rakam ve harflerle kodlanmış resmî işaretleridir. +211 telefon koduna sahip bir SIM kart, mobil sinyalin zayıf kaldığı kırsalda bile SMS göndererek rota güncellemelerini sürdürür. SSP banknotları, doların geçmediği keçi pazarında pazarlık gücü sunar. SSD plaka harfleri, kontrol noktasındaki askerlerin “Bu araç nereli?” sorusuna saniyeler içinde yanıt olur. .ss alan adı uzantısı ise dijital girişimcilere “Bu site yerli kaynaklıdır” garantisini verir.

REKLAM

REKLAM advertisement1

GÜNEY SUDAN TELEFON KODU

Güney Sudan’ın ITU tarafından tahsis edilmiş uluslararası kodu +211’dir. Bağlantı kurmak için:

+211

Operatör kodu (91x, 92x veya 95x)

Beş haneli abone numarası

şeklinde numarayı tamamlamanız gerekir. Şehir içi aramalarda “0” trunk kodu yoktur; yerel aboneler yalnızca sekiz haneli numarayı çevirir. Mobil altyapı ağırlıklı olarak MTN South Sudan ve Zain South Sudan operatörleri üzerine kuruludur. LTE kapsama alanı Cübey, Wau ve Malakal merkezlerinde kabul edilebilir, kırsalda ise 2G’ye geriler. Bu yüzden dağ-köy rotalarında internet bağımlı haritalar yerine SMS koordinat paylaşımı güvenilir olur.

Kısa ipuçları: Havalimanı kiosklarından alınan turistik SIM’ler ilk etkinleştirmede pasaport kaydı ister; sıra beklememek için pasaport fotokopinizi yanınıza alın.

Acil durum numaraları: polis 777, ambulans 888, itfaiye 999. Rehberinizde +211 formatıyla kayıt edin.

SMS ücretleri dakika tarifesine göre ucuzdur; sinyal çökmesi riskine karşı grup mesajla konum güncelleyin. GÜNEY SUDAN PARA BİRİMİ REKLAM Resmî para birimi South Sudanese Pound (SSP) olup, 1 SSP = 100 piaster’dir; ancak piaster madeni paraları saha ekonomisinde neredeyse görülmez. Banknot seçenekleri: 1 SSP (nadiren dolaşımda)

5, 10, 25 SSP (günlük alışveriş)

50, 100 SSP (yakıt ve yolculuk)

500, 1000 SSP (yüksek meblağ) Dolar paralel piyasa kuruyla yaygın şekilde takas edilir. Büyük oteller, inşaat ihaleleri ve yabancı kuruluş ödemeleri USD üzerinden fiyatlanır; yine de küçük pazar esnafı yıpranmış dolar kupürünü kabul etmez. SSP nakit taşırken sayımı kolaylaştırmak adına 5 ve 10’luk banknot yığını hazırlayın. Döviz bozduracaksanız Merkez Bankası dışındaki bürolarda: Makas aralığını (alış-satış farkı) kontrol edin.

Bozuk kupür yerine 100 USD üzerindeki güvenlik şeritli banknot isteyin.

Fiili kurun gün sonunda değişebileceğini unutmayın, nakit ihtiyacınızı zamana yayarak bozdurun. Kartlı ödeme altyapısı sınırlıdır; pos cihazları çoğu zaman GSM hattına bağlıdır ve bağlantı düştüğünde işlem iptal olur. Bu nedenle kırsalda nakit tek seçenektir. REKLAM GÜNEY SUDAN PLAKA KODU Bağımsızlıktan sonra yürürlüğe giren plakalar üç ana bölüm taşır: Solda ülke kimliği: “SSD” harfleri ve küçük Güney Sudan bayrağı.

Ortada dört rakam: 0001-9999 arası seri numarası.

Sağda tek harf: araç tipi veya bölge kodu. Örnek: SSD 4372 B – Başkent Cübey’de kaydedilmiş binek aracı temsil edebilir. Resmi devlet araçları mavi zemin üzerine beyaz harflerle “GS” (Government Sudan) ön eki kullanır; yabancı diplomatik araçlarda siyah zemin üzerine “CD” harfleri kırmızı renktedir. Kiralık araç alırken:

Plakanın sol bayrak kısmının çamurdan arınmış olmasını kontrol edin; toprak yollarda çabuk kapanır.

Sigorta poliçesindeki şasi, motor ve plaka numaralarının eşleştiğine bakın.

Çifte plaka (arka ayrı ön ayrı) yaygın kaçak uygulamadır; her iki plakayı fotoğraflayın. Gümrük kapılarında plaka eşleşmesiyle yakıt irsaliyesi karşılaştırılır; doğru seri numarası gecikmeyi önler. GÜNEY SUDAN HANGİ ALAN ADI UZANTISI KULLANILIR? 2020’de aktif kullanıma açılan .ss ülke kodu üst düzey alan adının idaresi National Communication Authority’dedir. .ss domain kaydı için: Güney Sudan’da kayıtlı şirket veya yerel temsilci göstermek.

Alan adı kullanım amaç formunu doldurmak (ticari, STK, medya vb.).

Yılda ortalama 70 USD tutarındaki kayıt ücretini banka havalesiyle ödemek. Domain seçiminde kısa ve kolay telaffuz edilen kelimeler tercih edin; bölgesel kullanıcı kitlesi İngilizce dışında Arapça ve Bari diline de aşinadır. Sunucu lokasyonunu Doğu Afrika (Kenya, Tanzanya) veri merkezlerine yakın seçmek, .ss sitenizin yüklenme hızını gözle görülür şekilde artırır. SSL sertifikası eklemek önemlidir; zira yeni tanınan .ss TLD’sine tarayıcıların bazıları temkinli yaklaşır.