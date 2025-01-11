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        Haberler Spor Diğer Güney Kutbu'na ulaşan ilk türk: Ali Rıza Bilal - Diğer Haberleri

        Güney Kutbu'na ulaşan ilk Türk: Ali Rıza Bilal

        A Milli sporcu Ali Rıza Bilal, tek başına ve yardım almadan Güney Kutbu'na ulaşan ilk Türk oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 17:23 Güncelleme: 11.01.2025 - 18:24
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        Güney Kutbu'na ulaşan ilk Türk!
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        A Milli sporcu Ali Rıza Bilal, tek başına ve yardım almadan 100 kiloluk kızak çekerek Güney Kutbu'na ulaşan ilk Türk oldu.

        Kürek sporcusu Ali Rıza Bilal, Türk bayrağını Güney Kutbu’nda dalgalandıran ilk Türk oldu. 22 Kasım’da Messner Rotası üzerinden zorlu yolculuğuna başlayan Bilal, tüm ekipmanlarını arkasında çektiği 100 kiloluk kızakta taşıdı. Bilal, bu başarısını 51 günde tamamladı.

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