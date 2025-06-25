Güney Kore telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Güney Kore'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?
Seul'den Busan'a uzanan neon ışıkları ve teknoloji baş döndürücü olsa da, günlük hayatı pürüzsüz kılan asıl ayrıntılar satırlara sığacak kadar küçük: +82 tuşlanmamış bir arama hiçbir zaman çalmaz, cüzdandan Won yerine başka para çıkınca kasiyer çaresiz bakar, plakadaki hanja karakterlerini okumadan otoyol ücreti ödemek zorlaşır, .kr uzantısı bilinmezse yerel kullanıcının güveni kazanılamaz. Güney Kore'ye iş seyahati, Erasmus değişimi, hatta K-pop turu için bile uğruyor olsanız, bu dört kodu bilmek telefon faturasından gümrük sırasına kadar pek çok stresi sıfırlar. Detaylar yazımızın devamında…
Han Nehri kıyısında ağaçlı yollar ve akıllı otobüs durakları, ufka bakan gökdelenler ve beş yüz yıllık saray kalıntılarıyla aynı zeminde buluşuyor. Güney Kore tam da bu zıtlıkların harmanlandığı bir laboratuvar gibi; modernliği test ederken geleneği koruyor. Fakat ülke ister subway hattında ister teknoloji fuarında karşınıza çıksın, ilk temas noktanız her zaman rakamlar ve harflerle kodlanmış bilgidir. Telefon rehberine +82’yi eklemezseniz QR kodlu biletinizi onaylatamazsınız, ödeme terminali KRW dışındaki birimle alışverişi reddeder, plakadaki beyaz hanja karakterlerini çözemediğiniz için kiralık aracın sigortasında pürüz yaşarsınız, .kr olmayan bir web sitesini Güney Kore’deki kullanıcıya “yerel” gibi sunmaksa hayli güçleşir.
GÜNEY KORE TELEFON KODU
+82, Güney Kore’nin uluslararası telefon kodudur. Arama yaparken önce +82, ardından şehir veya mobil operatör kodu gelir. Seul sabit hatları için kod 2’dir; mobil hatlarda ise genellikle 10, 11 veya 16 gibi iki haneli operatör prefix’i görülür. Yurtiçi aramalarda kullanıcılar 0 trunk kodunu da girer: örnek — 02-123-4567 Seul içi, +82-2-123-4567 yurt dışı arama biçimi.
Özellikle kırsal Gangwon bölgesine veya Jeju Adası’na seyahat ediyorsanız, LTE kapsama alanı yüksek olsa da dağ yamaçlarında çekim düşebilir; offline harita ve SMS iletişimi yedek plan olarak kalmalıdır.
GÜNEY KORE PARA BİRİMİ
Güney Kore Won’u (KRW) uluslararası kodu ve ₩ sembolüyle kullanılır. Kupür yelpazesi 1 000, 5 000, 10 000 ve 50 000 Won banknotlarından, 10, 50, 100, 500 Won madeni paralardan oluşur. Yüksek enflasyon olmadığı için bu kupür düzeni uzun yıllardır değişmedi.
Kartlı ödeme neredeyse her yerde geçerlidir; POS cihazları temassız ve QR destekler. Yine de sokak yemeği satıcıları ve Pazar tezgâhları nakit isteyebilir. ATM’ler yabancı kart kabul eder ancak ufak uyarılar:
Banka kartınız K-ETA vizesi ve pasaport bilgilerinizi eşleşmezse otomatik bloke olma riski bulunur; işlem sırasında pasaport numarası girmeniz istendiğinde dikkatli olun.
GÜNEY KORE PLAKA KODU
2020 sonrası düzenlemede Güney Kore plaka formatı beyaz zemin üzerine siyah karakterlidir: iki haneli sayı – hanja sınıf karakteri – dört haneli sıra numarası (예: 12 가 3456). Ön kısımda yer alan sayı araç tipini belirtir: 01-69 özel otomobil, 70-79 승합차, 80-97 화물차 gibi.
Kırsal yola çıkacaksanız navigasyon cihazına plaka yerine araç sınıfı girmeniz istenebilir; “종” harfi taşıyan hükümet servis araçlarını özel şeritlerde görürseniz karışmamakta fayda var.
GÜNEY KORE HANGİ ALAN ADI UZANTISI KULLANILIR?
.kr, Güney Kore’nin ülke kodu üst düzey alan adıdır. Kayıt sistemi KISA (Korea Internet & Security Agency) tarafından denetlenir.
Alan adı alırken:
Seul merkezli bir start-up için .kr uzantısı, kimlik doğrulamada ve yerel yatırımcı sunumlarında ciddiyet kazandırır. Hallyu turizmi odaklı blog açmayı planlıyorsanız .kr’nin hedef kitlenize “bu site Kore kaynağıdır” mesajı verdiğini unutmayın.