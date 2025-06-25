Güney Kore telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Güney Kore'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Güney Kore telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Güney Kore'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Han Nehri kıyısında ağaçlı yollar ve akıllı otobüs durakları, ufka bakan gökdelenler ve beş yüz yıllık saray kalıntılarıyla aynı zeminde buluşuyor. Güney Kore tam da bu zıtlıkların harmanlandığı bir laboratuvar gibi; modernliği test ederken geleneği koruyor. Fakat ülke ister subway hattında ister teknoloji fuarında karşınıza çıksın, ilk temas noktanız her zaman rakamlar ve harflerle kodlanmış bilgidir. Telefon rehberine +82’yi eklemezseniz QR kodlu biletinizi onaylatamazsınız, ödeme terminali KRW dışındaki birimle alışverişi reddeder, plakadaki beyaz hanja karakterlerini çözemediğiniz için kiralık aracın sigortasında pürüz yaşarsınız, .kr olmayan bir web sitesini Güney Kore’deki kullanıcıya “yerel” gibi sunmaksa hayli güçleşir.

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GÜNEY KORE TELEFON KODU

+82, Güney Kore’nin uluslararası telefon kodudur. Arama yaparken önce +82, ardından şehir veya mobil operatör kodu gelir. Seul sabit hatları için kod 2’dir; mobil hatlarda ise genellikle 10, 11 veya 16 gibi iki haneli operatör prefix’i görülür. Yurtiçi aramalarda kullanıcılar 0 trunk kodunu da girer: örnek — 02-123-4567 Seul içi, +82-2-123-4567 yurt dışı arama biçimi.

Turist SIM’leri genellikle 10 ile başlayan numara verir; aktivasyon için pasaport ve bazen geçerli giriş damgası istenir.

112 polisi, 119 ise itfaiye ve ambulansı aramaya yarar; İngilizce destek mevcuttur.

Alışveriş merkezlerinde ve metro istasyonlarında ücretsiz Wi-Fi yaygındır ancak SMS doğrulaması +82 formatında telefon isteme eğilimindedir. Özellikle kırsal Gangwon bölgesine veya Jeju Adası’na seyahat ediyorsanız, LTE kapsama alanı yüksek olsa da dağ yamaçlarında çekim düşebilir; offline harita ve SMS iletişimi yedek plan olarak kalmalıdır. REKLAM GÜNEY KORE PARA BİRİMİ Güney Kore Won’u (KRW) uluslararası kodu ve ₩ sembolüyle kullanılır. Kupür yelpazesi 1 000, 5 000, 10 000 ve 50 000 Won banknotlarından, 10, 50, 100, 500 Won madeni paralardan oluşur. Yüksek enflasyon olmadığı için bu kupür düzeni uzun yıllardır değişmedi. Kartlı ödeme neredeyse her yerde geçerlidir; POS cihazları temassız ve QR destekler. Yine de sokak yemeği satıcıları ve Pazar tezgâhları nakit isteyebilir. ATM’ler yabancı kart kabul eder ancak ufak uyarılar: Havalimanındaki ATM’ler otomatik %3-5 komisyon ekleyebilir.

“Global ATM” ibaresi olmayan cihazlar yabancı kartı reddedebilir.

Yüksek kupürle taksiye binmek zor olabilir; 50 000 Won üzerindeki banknotlar için sürücü önceden haber vermenizi ister. Banka kartınız K-ETA vizesi ve pasaport bilgilerinizi eşleşmezse otomatik bloke olma riski bulunur; işlem sırasında pasaport numarası girmeniz istendiğinde dikkatli olun. REKLAM GÜNEY KORE PLAKA KODU 2020 sonrası düzenlemede Güney Kore plaka formatı beyaz zemin üzerine siyah karakterlidir: iki haneli sayı – hanja sınıf karakteri – dört haneli sıra numarası (예: 12 가 3456). Ön kısımda yer alan sayı araç tipini belirtir: 01-69 özel otomobil, 70-79 승합차, 80-97 화물차 gibi.

Kiralık araçlar genellikle 50-69 aralığındaki “허” hanja karakterini taşır; bu, “허가(허)” yani “izinli” ifadesinin kısaltmasıdır.

Dış hat otoyollarında elektronik geçiş (Hi-Pass) sistemi plakanızı otomatik okur; kiralık sözleşmede yanlış numara yazılıysa ceza doğrudan kartınıza yansır.

Park esnasında görevli bazen son 네 자리 (son dört rakam) sorar, plakayı hatırlamak önemlidir. Kırsal yola çıkacaksanız navigasyon cihazına plaka yerine araç sınıfı girmeniz istenebilir; “종” harfi taşıyan hükümet servis araçlarını özel şeritlerde görürseniz karışmamakta fayda var. REKLAM GÜNEY KORE HANGİ ALAN ADI UZANTISI KULLANILIR? .kr, Güney Kore’nin ülke kodu üst düzey alan adıdır. Kayıt sistemi KISA (Korea Internet & Security Agency) tarafından denetlenir. Alan adı alırken: .kr doğrudan kayıt için yerleşiklik şartı yoktur, ancak .co.kr, .or.kr alt uzantıları şirket ya da STK belgeleri isteyebilir.

İngilizce marka adınız varsa kısa Korece eşdeğerini dabeleştirip yönlendirme (redirect) yapmak, yerel kullanıcıya kolay erişim sunar.

Naver ve Kakao gibi platformlarda içerik paylaşacaksanız, .kr domain SSL sertifikasını erken yükleyin; aksi hâlde mobil tarayıcı “güvenli değil” uyarısı gösterebilir. Seul merkezli bir start-up için .kr uzantısı, kimlik doğrulamada ve yerel yatırımcı sunumlarında ciddiyet kazandırır. Hallyu turizmi odaklı blog açmayı planlıyorsanız .kr’nin hedef kitlenize “bu site Kore kaynağıdır” mesajı verdiğini unutmayın.