Güney Kıbrıs NATO'ya katılmayı planlıyor

Yunan Basını: Güney Kıbrıs NATO'ya katılmak adına ciddi hamleler yapabilir
Yunan basınına göre, Güney Kıbrıs yönetimi'nin NATO'ya katılmayı planladığı iddia edildi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides 30 Ekim'de Beyaz Saray'ı ziyaret etti. Yunan basınında ziyaretin sebeplerinden birinin NATO'ya katılım süreciyle ilgili olduğu belirtildi.
Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, NATO'ya katılmak için ciddi adımlar atmaya hazırlandığı iddia edildi. Haberde, Kıbrıs'ta oluşturulacak altyapı ve üslerin ABD'ye stratejik kazanımlar sağlayacağı ifade edildi. Kathimerini ayrıca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ABD'li senatörlerle bölgedeki önemlerinin korunması ve güçlendirilmesi konusunda diplomasi yürüttüğünü de belirtti.
30 Ekim’de ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides, ABD'ye ziyaret düzenleyen 3. Rum lider oldu. Son ziyaret 28 yıl önce Glafkos Klerides tarafından gerçekleştirilmişti. Bu sebeple ziyaret, daha çok dikkat çekti.
30 Ekim'de gerçekleşen ziyaretin hemen öncesinde, 9 Eylül’de ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında Savunma İş Birliği Anlaşması imzalandı. Anlaşma Türkiye tarafından endişe ile karşılanırken Dışişleri Bakanlığı 11 Eylül’de yaptığı yazılı açıklamada "ABD ile GKRY arasında savunma alanında iş birliği geliştirilmesi yönünde bir yol haritası imzalanmasını kınıyoruz. Anavatan ve Garantör devlet Türkiye, Kıbrıs Türkünün güvenliğini ve refahını her koşuldu sağlamaya devam edecektir." denildi.
ABD’NİN YUNANİSTAN VE GÜNEY KIBRIS İLE DERİNLEŞEN İTTİFAKI
ABD, son 8 senede Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile olan iş birliğini derinleştiriyor. Türkiye sınırına çok yakında Dedeağaç başta olmak üzere Larisa, Stefanovic ve Girit'e üsler kuran ABD yönetimi silahlandırılması yasak olan adaları silahlandıran Yunanistan'ı desteklemeye devam ediyor.
Şimdi ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile savunma anlaşması imzalayan ABD'nin adımları Türkiye tarafından endişe verici olarak değerlendirildi.
GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ NATO'YA GİREBİLİR Mİ?
Yunanistan, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında ABD’nin Türkiye’ye müdahalede bulunmadığından şikayet ederek NATO'nun askerî kanadından ayrıldı. Ancak 1980'lerde ABD'nin baskılarıyla beraber NATO'ya dönmesi yönünde adımlar atıldı. Ancak Yunanistan'ın NATO'ya dönebilmesi için Türkiye'nin de izni gerekiyordu. Dönemin şartları sebebiyle Kenan Evren yönetimi, Yunanistan'ın 20 Ekim 1980 yılında NATO'ya dönüşüne onay verdi.
Güney Kıbrıs'ın da NATO'ya girişi için Türkiye'nin onayı gerekiyor.