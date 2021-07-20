Zuma'nın duruşmasında yeni gelişme

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Bu ayın başlarında hapse atılması ülkede isyanı tetikleyen eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın bir silah anlaşması ile ilgili yolsuzluk davasının son duruşmasına pazartesi günü sanal olarak çıkması bekleniyordu.

Pietermaritzburg Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşmaların, pazartesi günü sabah ileri saatlerde başlayacağı bildirilmişti.

Erteleme talebini kabul edildiği dava öncesi mahkemenin Zuma'nın destek tabanındaki protestoları bir kez daha tetikleyebileceğine dair korkular vardı.

Hapsedilmesinin ardından, memleketi KwaZulu-Natal'da patlak veren protestolar, yaygın yağma, kundakçılık ve ayaklanmalara evrilerek ve Gauteng eyaletine yayıldı.

Çıkan şiddet olaylarında 200'den fazla insan hayatını kaybetti.

Zuma'nın başkan yardımcısı olduğu dönemde Fransız şirketi Thales'in (daha sonra Thomson-CSF olarak biliniyordu) yer aldığı 2 milyar dolarlık bir silah anlaşması nedeniyle birçok yolsuzluk, dolandırıcılık, haraç alma ve kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Zuma ve Thales ise suçlamaları kabul etmiyor.

Zuma kendisine yönelik yolsuzluk suçlamalarına ilişkin güdümlü bir ‘‘cadı avının kurbanı olduğu’’ yorumunu yapıyor.