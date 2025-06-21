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        Haberler Gündem Güncel Gündoğmuş Çetesi'nden 20 kişi tutuklandı | Son dakika haberleri

        Gündoğmuş Çetesi'nden 20 kişi tutuklandı

        İstanbul'da 11 silahlı olaya karışan ve kamuoyunda 'Gündoğmuş Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik 17 Haziran'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 20'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 00:24 Güncelleme: 21.06.2025 - 00:24
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        Gündoğmuş Çetesi'nden 20 kişi tutuklandı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini yurt dışındaki Uğurcan Gündoğmuş isimli kişinin yaptığı ve kamuoyunda 'Gündoğmuş Çetesi' olarak bilinen silahlı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 Haziran'da İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Çalıntı araç veya motosiklet ile kask takarak geldikleri yerlerde 11 silahlı eyleme karıştığı tespit edilen 26 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'İş yeri kurşunlama', 'El bombalı saldırı' ve 'Ateşli Silahlar Hakkında Kanun'da Vahim Silahlar olarak belirtilen silahları bulundurma, taşıma ve kullanma' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

        Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 23 şüpheli sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikte savunmaları alınan şüphelilerden 20'sinin tutuklanmasına karar verildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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