Az yürüyor, az bisiklete biniyoruz
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre; 'günde en az 30 dakika yürüdüğünü ya da bisiklete bindiğini' söyleyen kişilerin ülkelere göre yüzdelik sırlamasında, Hollanda yüzde 44 gibi yarıya yakın bir oranla birinci sırada yer alırken onu yüzde 25.8 ile Slovakya ve yüzde 25.4 ile Danimarka takip etti. Bu oran Türkiye'de ise yüzde 3.8 oldu. Portekiz yüzde 3 ile Avrupa'nın en az yürüyen ya da bisiklete binen ülkesi.
Giriş: 08.07.2024 - 09:44 Güncelleme: 08.07.2024 - 09:44