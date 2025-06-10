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        Haberler Bilgi Yaşam Günde 1 fincan tüketmek yetiyor! Nohut tüketmek kolesterolü "altın" seviyeye düşürüyor!

        Günde 1 fincan tüketmek yetiyor! Nohut tüketmek kolesterolü "altın" seviyeye düşürüyor!

        Yapılan yeni bir bilimsel çalışma, her gün sadece bir fincan nohut tüketmenin kalp sağlığına önemli katkılar sunduğunu ortaya koydu. Hem kolesterolü düşüren hem de iltihabı azaltan nohut, sofraların vazgeçilmez sağlık kaynağı olabilir!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 08:30 Güncelleme: 10.06.2025 - 08:30
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        Günde 1 fincanı kolesterol için ne demek?
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        Basit bir tabak nohut, sağlığınızı değiştirebilir mi? Amerikan Beslenme Derneği’nin toplantısında sunulan yeni bulgular, cevabın “evet” olduğunu gösteriyor. Günde bir fincan nohut ya da siyah fasulye tüketmek, kolesterolü ve iltihabı azaltarak kalp dostu bir etki yaratıyor!

        KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER, BÜYÜK ETKİLER

        Amerikan Beslenme Derneği’nin yıllık toplantısında sunulan yeni bir araştırma, her gün sadece bir fincan nohut tüketmenin kolesterolü düşürdüğünü ve vücuttaki iltihabı azalttığını ortaya koydu. Illinois Teknoloji Enstitüsü’nden uzmanlar tarafından yürütülen bu çalışma, küçük beslenme değişikliklerinin büyük sağlık kazanımları sağlayabileceğini gösteriyor.

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        12 HAFTALIK NOHUT DENEYİ

        Prediyabet tanısı konmuş 72 kişiyle yürütülen çalışmada, katılımcılar 12 hafta boyunca her gün bir fincan nohut, siyah fasulye veya beyaz pirinç tüketti. Nohut grubundaki bireylerin toplam kolesterol seviyeleri ortalama 200 mg/dl’den 186 mg/dl’ye düştü. Bu düşüş, tıbbi açıdan “normal” kabul edilen seviyeye geri dönüldüğü anlamına geliyor.

        İLTİHAPLA SAVAŞTA NOHUT VE SİYAH FASULYE

        Araştırma sadece kolesterolle sınırlı değil. Hem nohut hem siyah fasulye tüketen gruplarda, kanda iltihaplanma göstergeleri de belirgin biçimde azaldı. Beslenme uzmanı Morganne Smith’e göre, bu sonuçlar bakliyatların sadece ucuz ve ulaşılabilir değil, aynı zamanda sağlık açısından oldukça güçlü gıdalar olduğunu da kanıtlıyor.

        BAKLA AİLESİ MUTFAĞINIZA YAKIN

        Uzmanlar, bu olumlu etkiler için her öğünde değil ama günde bir kez bakliyat tüketmenin yeterli olduğunu belirtiyor. Edirisinghe, çalışmaya katılanlara çeşitli bakliyat tarifleri sunduklarını, bunun da uygulamayı kolaylaştırdığını vurguluyor. İlk başta bazı katılımcılar sindirim sorunları yaşamış olsa da, vücutlarının bu yeni düzene kısa sürede uyum sağladığı bildiriliyor.

        GÜNE NOHUTLA BAŞLAYIN

        Edirisinghe’nin kişisel tercihi ise güne nohutla başlamak. Nohutları hindistan ceviziyle pişirip biraz tuz ve karabiber ekleyerek kahvaltıda tükettiğini söyleyen uzman, bu alışkanlığın hem lezzetli hem de sağlıklı olduğunu ifade ediyor.

        Kaynak: Science News

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