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        Haberler Bilgi Gündem Güncel son depremler listesi 23 Mayıs 2025: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri

        Son depremler listesi 23 Mayıs 2025: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu?

        Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem oluyor. Ülkemizde meydana gelen sarsıntıların verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından vatandaşlar ile paylaşılıyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. Peki Türkiye'de en son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 23 Mayıs 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 14:49 Güncelleme: 23.05.2025 - 14:49
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        • 1

          Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi’nde Muğla Datça açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 23 Mayıs 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          EGE DENİZİ DEPREM İLE SALLANDI

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 00:57'de Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

          3.5 büyüklüğündeki deprem, yerin 19.43 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 3

          23 MAYIS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ (2,5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

          2025-05-23 11:58:53 38.34611 38.77278 7.0 ML 2.8 Kale (Malatya)

          2025-05-23 11:30:49 37.64667 35.95556 7.07 ML 2.6 Kozan (Adana

          2025-05-23 07:42:20 39.24306 28.95278 14.58 ML 2.6 Simav (Kütahya)

          2025-05-23 07:09:26 37.20806 36.95 9.87 ML 2.5 Nurdağı (Gaziantep)

          2025-05-23 06:49:35 39.81306 22.25639 4.54 ML 3.4 Larisa, Thessalia (Yunanistan)

          2025-05-23 00:57:35 35.87667 26.20306 19.43 ML 3.5 Ege Denizi - [143.97 km] Datça (Muğla)

          2025-05-23 00:16:13 37.15056 36.68806 7.0 ML 2.5 Nurdağı (Gaziantep)

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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