Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre; bugün en büyük depremler Ege Denizi, Burdur ve Konya’da meydana geldi. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 17 Mayıs 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı…