Güncel iPhone fiyatları 2024: Apple fiyatları güncelledi! SE, 13, 14, 15, 16 Plus, Pro, Pro Max iPhone fiyatları ne kadar oldu?
Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz gün düzenlediği iPhone 16 lansmanının ardından iPhone fiyatlarını güncelledi. iPhone 14 ve iPhone 15 modellerine indirim yapılırken iPhone SE modeline zam geldi. Diğer Apple ürünlerine ise zam uygulandı. Bu gelişme sonrası indirimli ve zamlı iPhone fiyatları 2024 listesi telefon almak isteyen kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki; SE, 13, 14, 15, 16 Plus, Pro, Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Apple zammı ve indirimi sonrası model model iPhone fiyatları listesi 2024 ve tüm detaylar.
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Apple, geçtiğimiz gün düzenlenen etkinliğin ardından Türkiye’de satılan bazı ürünlerin fiyatlarını güncelledi. ABD merkezli teknoloji devi, lansman sonrasında eski iPhone fiyatlarına indirim yaptı. iPhone haricindeki diğer Apple ürünlerine ise zam geldi. Telefon almak isteyen ya da model yükseltme niyetinde olan kişiler, indirimli ve zamlı iPhone fiyatları 2024 listesi için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; SE, 13, 14, 15, 16 Plus, Pro, Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Apple zammı ve indirimi sonrası en ucuz ve en pahalı iPhone fiyatları listesi ve detaylar.
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APPLE TÜRKIYE’DEKİ CİHAZ FİYATLARINI GÜNCELLEDİ!
Apple, 9 Eylül'de gerçekleştirilen iPhone 16 lansmanının ardından Türkiye’de satılan iPhone fiyatlarını güncelledi.
iPhone 14 ve iPhone 15 modellerine yüzde 2,5 oranında indirim yapıldı. iPhone SE modeline ise yaklaşık 3 bin TL zam geldi. iPhone haricindeki diğer Apple ürünlerine ise zam geldi.
Apple en son 4 Mart 2024 tarihinde zam yapmıştı. Peki Apple zammı ve indirimi sonrasında iPhone fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatı düşenler ve zamlananlar...
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iPHONE SE FİYAT LİSTESİ
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iPHONE 13 FİYAT LİSTESİ
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iPHONE 14 FİYAT LİSTESİ
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iPHONE 15 FİYAT LİSTESİ
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iPHONE 16 FİYAT LİSTESİ
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ZAM SONRASI APPLE WATCH FİYAT LİSTESİ
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ZAM SONRASI APPLE MACBOOK FİYAT LİSTESİ
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AIRPODS FİYATLARI
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iPAD FIYATLARI
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AKSESUAR FiYATLARI
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