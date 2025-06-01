Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Günce yeni teklisi 'Köksüz' yayımlandı

        Günce yeni teklisi 'Köksüz' yayımlandı

        Günce, Genco Arı Production etiketiyle yepyeni teklisi 'Köksüz'ü müzikseverlerle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 23:51 Güncelleme: 01.06.2025 - 23:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Köksüz' yayımlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Günce, en yeni taze teklisi 'Köksüz'ü yayımladı.

        Sözleri Günce'ye müziği Evrim Dökme'ye düzenlemesi Genco Arı'ya ait Köksüz; tüm kendini bir yere ait hissetmeyen kök salamayan kadınların ortak duygusuna işaret ediyor. Şarkı yaratılan deneysel elektronik atmosferin içinde uygulanan minimal sound'uyla dinleyeni hemen sarıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Günce
        #Köksüz

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna: Rus uçakları vuruldu
        Ukrayna: Rus uçakları vuruldu
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Kolyesini gasp etmişti, silah teşhirinden tutuklandı
        Kolyesini gasp etmişti, silah teşhirinden tutuklandı
        İşte Süper Kupa'da eşleşmeler!
        İşte Süper Kupa'da eşleşmeler!
        Rusya'da köprü yolcu trenin üzerine çöktü!
        Rusya'da köprü yolcu trenin üzerine çöktü!
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Artı Değer Van Spor, 1. Lig'e yükseldi!
        Artı Değer Van Spor, 1. Lig'e yükseldi!
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Beşiktaş kazandı ama üçüncülük için yetmedi!
        Beşiktaş kazandı ama üçüncülük için yetmedi!
        Karşılık görmeyince takip bitti
        Karşılık görmeyince takip bitti
        Matematik mühendisi kadın, arkadaşını öldürdü!
        Matematik mühendisi kadın, arkadaşını öldürdü!
        Ünlüler sezonu açtı
        Ünlüler sezonu açtı
        Trump NASA Direktörlüğü adayını geri çekti
        Trump NASA Direktörlüğü adayını geri çekti
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
        Başarısız kaçma girişimi
        Başarısız kaçma girişimi
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        Habertürk Anasayfa