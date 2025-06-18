Gümüşhane'nin saklı cenneti: Santa Harabeleri
Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı Köyü sınırları içerisinde yer alan Santa Harabeleri, binbir renkli çiçekleri, kuş sesleri ve mistik atmosferiyle büyüledi...
- 1
Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı Köyü sınırları içerisinde yer alan ve adeta zamanın durduğu "Kayıp Santa Yolu" olarak adlandırılan 14 kilometrelik parkurda eşsiz bir doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.
- 2
Binbir renkli çiçeklerin, kuş seslerinin ve mistik atmosferin iç içe geçtiği yürüyüşte Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) üyesi 38 doğasever, doğanın kalbinde tarihin izlerini sürdü, bölgenin güzelliklerine hayran kaldı.
- 3
Sis ve çise eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte ormanların derinliklerinde, taş döşeli patikalarda ilerleyen sporcular, adeta bir açık hava müzesini andıran çok sayıda tarihi yapı ve köprüyle karşılaştı, Santa Harabeleri'nin büyüleyici atmosferinde unutulmaz bir yürüyüş yaptı.
-
- 4
RENGARENK ÇİÇEKLER VE TARİHİ PATİKALAR
Çevresindeki yemyeşil ormanları, huzur dolu yürüyüş yolları ve mistik yapısıyla ziyaretçilerine doğanın kalbinde dingin anlar yaşatan Santa Harabeleri'nde geçmişin izlerini süren bir yolculuk yapan 38 GÜDAK üyesi doğasever ormanların derinliklerinde taş döşeli patikalar, köprülerle tarihin bir araya geldiği bir deneyim yaşadı.
- 5
Yemyeşil ormanların arasında, taş döşeli tarihi patikaları takip eden doğaseverler, geçmişin izlerini günümüze taşıyan çok sayıda tarihi yapı ve köprüyle karşılaştı. Zifin çiçekleri, papatyalar ve orman çilekleriyle süslenen doğa manzarası, yürüyüşe ayrı bir renk kattı.
- 6
Araçla bölgeye ulaşan sporcular İşhanlı Mahallesi'ni aştıktan sonra tarihi patika yoldan yürüyüşe devam etti. Orman içinden eşsiz manzaralar ve kuş cıvıltıları eşliğinde tarihi köprüleri aşarak tarihi Ayene Yaylası'ndan geri dönen sporcular yine tarihi patika yolu takip ederek Terzili Mahallesi'ne ulaşıp yürüyüşü sonlandırdı.
-
- 7
"BEN ÖMRÜMDE BU KADAR ÇİÇEK ÇEŞİDİ GÖRMEDİM"
Tarihi Taşköprü Yaylası ve Santa Harabeleri'nde bulunan diğer tarihi köprüleri de inceleyen sporculardan Zehra Aygün, "İlk defa bu parkura katıldım. Çok mutlu oldum çünkü tablo gibi çiçeklerin arasında yürüdük. Sis olmasaydı daha güzel olacaktı, daha çok manzara görecektik. Ben ömrümde bu kadar çiçek çeşidi görmedim. Bu parkura bir daha gelmek isterim" dedi.
- 8
Gümüşhane Üniversitesi akademisyenlerinden Aleyna Gün de "Çok güzel tarihi alanlarda, tarihi bir yolda yürüyüş yaptık. Çok güzeldi. Zifin çiçeklerinin rengarenk yolumuzu süslemesiyle birlikte aynı zamanda bize yağmur da eşlik etti. Yağmurun çıkardığı toprak kokusu ile doğayla bütünleştik. Çok güzel bir deneyimdi. Doğayı seven, kültürü seven herkesin Gümüşhane'nin güzelliklerini deneyimlemesini isterim. Hepinizi Gümüşhane'ye bekleriz" ifadelerini kullandı.
- 9
SANTA HARABELERİ
"Vadideki cennet" ve "Doğa ve tarihin kucaklaştığı yer" olarak da adlandırılan, yüzlerce yıllık taş binaları, kiliseleri, çeşmeleri ve eşsiz doğasıyla büyüleyici bir atmosfere sahip olan Santa Harabeleri, yüzlerce yıllık eserleriyle ziyaretçilerine hem zamanda yolculuk yaptırıyor hem de eşsiz manzaralarıyla hayran bırakıyor.
-
- 10
Kimi kaynaklara göre 17. yüzyılda kimi kaynaklara göre de daha eski tarihlerde kurulduğu bilinen ve 7 mahalleden oluşan Santa Harabeleri, her bir mahallesinde dönemin özelliklerini yansıtan ve zamana meydan okurcasına dimdik ayakta duran tek ve iki katlı evleri, kiliseleri, okulları, şelaleleri ve çeşmeleriyle döneminin kendine özgü sivil mimari özelliklerini sergiliyor.
Doğu Karadeniz'in önemli kültürel miraslarından birisi ve geçmişin izleriyle dolu olan Santa Harabeleri, tarihi ihtişamı ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine büyüleyici bir atmosfer ve enfes manzaralar sunuyor.