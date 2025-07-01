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        Haberler Gündem Çevre Gümüşhane'de yayladaki yapılara yıkım kararı | Son dakika haberleri

        Gümüşhane'de Taşköprü Yaylası'ndaki yapılara yıkım kararı

        Gümüşhane Valiliği, merkez ilçeye bağlı Çorak köyü sınırlarında yer alan Taşköprü Yaylası'nda tespit edilen kaçak yapıların yıkılması yönünde karar aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 18:22 Güncelleme: 01.07.2025 - 18:22
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        Gümüşhane'de yayladaki yapılara yıkım kararı
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        Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan kontrollerde merkez ilçeye bağlı Çorak köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası ile birlikte Kayabaşı köyü Yeni Yayla ve diğer bazı yaylalarda 18 konteyner, 16 betonarme, yığma yapı, 3 bungalov ve 1 baraka olmak üzere toplam 38 yapının izinsiz olarak yerleştirildiği belirlendi.

        Gümüşhane İl Özel İdaresi İl Encümeni'nin 01 Temmuz 2025 tarihli kararı doğrultusunda bu yapıların yıkımına karar verilirken, yapı sahiplerine yıkım kararlarının tebliğinden sonra sürecin gecikmeksizin başlatılacağı belirtildi.

        Ayrıca, kaçak yapılaşmayla mera alanlarına zarar veren kişiler hakkında 3091 sayılı Kanun kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı ve 4342 sayılı Mera Kanunu’na göre idari yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.

        Valilik açıklamasında, yaylalarda kaçak yapılaşmaya kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği ve denetimlerin aralıksız sürdüğü ifade edildi.

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        #yerel haberler
        #Gümüşhane Haberleri
        #kaçak yapı
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