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        Haberler Gündem Gümüşhane'de idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de

        Gümüşhane'de idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de

        Adalet Bakanlığı tarafından Gümüşhane'de idare mahkemesi kurulmasına karar verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında Gümüşhane İdare Mahkemesi'nin yargı çevresi, Gümüşhane ve Bayburt illerini kapsayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 01:59 Güncelleme: 31.05.2025 - 02:55
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        Gümüşhane'de idare mahkemesi kuruldu
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        Adalet Bakanlığı'nca, Gümüşhane'de idare mahkemesi kurulmasına karar verildi.

        Adalet Bakanlığı'nın, İdare Mahkemelerinin Kurulması ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine ilişkin kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca, İçişleri, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının olumlu görüşleri alınarak, Gümüşhane'de İdare Mahkemesinin kurulmasına karar verildi.

        Karara göre, Gümüşhane İdare Mahkemesi'nin yargı çevresi, Gümüşhane ve Bayburt illerini kapsayacak.

        ADALET BAKANI TUNÇ'TAN PAYLAŞIM

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adaletin en etkin şekilde tesis edilmesi ve yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

        Tunç, şunları kaydetti:

        "Coğrafi durum ve iş hacmini dikkate alarak yaptığımız çalışmalar sonucunda Gümüşhane ilimizde İdare Mahkemesi kurduk. İdare Mahkemesinin yargı çevresini, Gümüşhane ve Bayburt illerimizin mülki sınırları olarak belirledik. Vatandaşlarımızın yargı mercilerine erişimini daha da kolaylaştıracak mahkememizin yargı teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

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