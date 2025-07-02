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        Haberler Kültür-Sanat Gülsin Onay Fas'taki piyano yarışmasına jürilik yapacak

        Gülsin Onay Fas'taki piyano yarışmasına jüri üyeliği yapacak

        Devlet sanatçısı ve dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, Fas'ta gerçekleşecek uluslararası piyano yarışmasında jüri üyeliği yapacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 15:15 Güncelleme: 02.07.2025 - 15:15
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        Gülsin Onay Fas'taki piyano yarışmasına jüri üyeliği yapacak
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        Devlet sanatçısı ve dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, bu yıl 15'incisi düzenlenecek HRH Prenses Lalla Meryem Uluslararası Piyano Yarışması'nda jüri olacak.

        Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Fas Kralı 6. Muhammed'in himayesinde gerçekleşecek etkinlik 24-31 Ekim'de Rabat'ta yapılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Onay, yarışma jürisinde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Genç piyanistlerin olağanüstü yeteneklerine tanıklık edecek olmaktan heyecan duyuyorum. Dünyanın her yerinden genç yetenekleri Fas'ta buluşmaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

        1994 yılından bu yana her iki senede bir yapılan HRH Prenses Lalla Meryem Uluslararası Piyano Yarışması, genç yetenekleri uluslararası müzik sahnesine kazandırmayı hedefliyor.

        Genç piyanistler için önemli bir kariyer basamağı olan ve toplam 18 bin avroyu aşkın ödül ve burs imkanı sunulan yarışmada, 10 bin avroluk büyük ödülün yanı sıra Avrupa ve Fas'ta konser imkanı da sunulacak. Yarışmanın birincisi, gelecek yıl Bodrum'da gerçekleşecek 23. Gümüşlük Festivali'nde de sahne alacak.

        Yarışmanın Jeunes Talents (Genç Yetenekler) ve Virtuoses (Virtüözler) kategorileri için son başvuru tarihi 31 Temmuz.

        Detaylı bilgiye "www.concours-lalla-meryem.ma" adresinden ulaşılabilecek.

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        #Gülsin Onay
        #FAS
        #piyano yarışması
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