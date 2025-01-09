Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, talep toplamaya devam ediyor. 8 Ocak'ta başlayan talep toplama süreci 10 Ocak'a kadar sürecek. Firma yatırımcısına toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıtımı yapacak. 'GLRMK' kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanan Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, kazanacağı fonun en büyük kısmını makine ve ekipman alımı için kullanacak. İşte, detaylar...