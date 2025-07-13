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        Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show'un sezon finali tanıtımı yayınlandı

        'Güldür Güldür Show'un sezon finali tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen komedi programı 'Güldür Güldür Show'un sezon finali tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 11:03 Güncelleme: 13.07.2025 - 11:24
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        Sezon finali tanıtımı yayınlandı
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        7’den 70’e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show'da kahkaha tufanı var!

        Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show'un sezon finali tanıtımı yayınlandı.

        Ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show', kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosuyla SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.

        'Güldür Güldür Show', sezon finaliyle cumartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Güldür Güldür Show

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