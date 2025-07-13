'Güldür Güldür Show'un sezon finali tanıtımı yayınlandı
SHOW TV'nin sevilen komedi programı 'Güldür Güldür Show'un sezon finali tanıtımı yayınlandı
7’den 70’e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show'da kahkaha tufanı var!
Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show'un sezon finali tanıtımı yayınlandı.
Ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show', kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosuyla SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.
'Güldür Güldür Show', sezon finaliyle cumartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!