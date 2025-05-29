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        Haberler Magazin Gülben Ergen sahnede servis ekibiyle oynadı - Magazin haberleri

        Gülben Ergen sahnede servis ekibiyle oynadı

        Gülben Ergen, Kıbrıs'taki bir programında seyirciden bir şarkılık izin isteyip, servis ekibiyle sahnede dans etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 11:34 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:34
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        Sahnede servis ekibiyle oynadı
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        Gülben Ergen, Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. Ergen, konserin ilerleyen dakikalarında; "Garson arkadaşlarımız hep hizmet ediyorlar. Buralarda sahneye kim çıkarsa çıksın eğlenemiyorlar. Varsa, yoksa hizmet" sözleriyle çalışan servis elemanları için seyirciden bir şarkılık izin alarak onları sahneye davet etti.

        Gülben Ergen, servis ekibi ile birlikte şarkı söyleyip dans etti.

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        #Gülben Ergen

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