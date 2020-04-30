Kemalciğim iyi ki doğmuşsun ve iyi ki biz seninle yaşama şansını elde etmişiz. Kısa ama her anını en iyi şekilde değerlendirerek yaşamak...

Ne mutlu sana... Her yıl olduğu gibi çocuklarımızla ve sevenlerinle kutluyoruz, gurur ve giderek artan bir sevgiyle...