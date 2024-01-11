Güçlü bir gülüşün ardında: Dişsiz kadının motivasyon dolu hikayesi

SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜN AMACI

Jessica makyajını sadece estetik durması için yapmıyor, arkasında yatan başka sebepler de var. Sadece takma diş yaptırmayı düşünenler için değil, aynı zamanda kendisi gibi, aile içi şiddetten kurtulan diğer kişilere yardım etmek için deneyimlerini paylaşıyor. Görünüşle ilgili yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve bunlarla mücadele etmeye çalışıyor.