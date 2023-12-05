2025 YILINDA GELİYOR



GTA VI’nın fragmanında en dikkat çeken şey kesinlikle grafikler oluyor. Rockstar’ın özel oyun motoru RAGE, hiç şüphesiz yeni neslin en başarılı görsellerinden birini üretecek. Fragman, geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan sızıntıları da doğruluyor. Grand Theft Auto 6, Vice City’de geçecek ve yapım, GTA serisinin ilk kadın karakterine yer verecek. Lucia isimli bu karakterin yanı sıra henüz ismi bilinmeyen (muhtemelen Jason) bir erkek karaktere de yer verilecek.