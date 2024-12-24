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        Haberler Bilgi Ekonomi GSS primi ne kadar oldu? 2025 aylık Genel Sağlık Sigortası primleri ne kadar oldu, kaç TL'ye yükseldi?

        2025 GSS primi ne kadar oldu? Yeni yılda Genel Sağlık Sigortası primi ne kadara yükseldi?

        "Asgari ücret zammı sonrası GSS primleri ne kadar oldu?" sorusu, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Geliri, brüt asgari ücretin üçte birinin altında olan kişilerin prim ödemeleri ise devlet tarafından karşılanıyor. Peki, 2025 GSS primleri ne kadar oldu? İşte yeni yılda geçerli olacak GSS prim tutarları ve detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 21:57 Güncelleme: 24.12.2024 - 21:57
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        • 1

          Asgari ücret zammı sonrası gündeme gelen kalemlerden biri de Genel Sağlık Sigortası primleri oldu. 2024 yılında aylık 600,08 TL olarak uygulanan GSS primi, 2025 yılında asgari ücrete bağlı oranla artacak. Peki, 2025 GSS primi ne kadar oldu? İşte, detaylar...

        • 2

          2025 GSS PRİM TUTARI NE KADAR OLDU?

          Asgari ücretle beraber asgari ücrete endeksli ücretler de aynı oranda değişti. Buna göre günlük GSS primi 600.80 TL’den 781.04 TL'ye yükseldi.

        • 3

          GSS NEDİR?

          Genel sağlık sigortası; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı ifade etmektedir.

          Genel sağlık sigortası ile kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlanmıştır.

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