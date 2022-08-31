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GSB kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı: 2022 GSB ile personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

GSB kura çekimi sonuçları 2022: GSB personel alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

GSB kura çekimi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde 1017 kişilik işçi alımı sonuçları GSB kura çekimi ile netlik kazanıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen GSB kura çekimi canlı yayını ve sonuç isim listesi ile ilgili detaylar araştırılıyor. İşte GSB kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama 2022 hakkında bilgiler...

31.08.2022 - 21:46 | Güncelleme: ABONE OL

  • GSB 1.017 sürekli işçi alımı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından müjdelenmişti. Başvurular, 8-12 Ağustos tarihlerinde "esube.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirildi. GSB kura çekimi sonuçları için de geri sayım sona erdi. Peki, GSB personel alımı kura çekimi sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte GSB kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama...

  • GSB PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü 10:30'da yapıldı. 

  • Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan duyuru şu şekilde;

    "4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatında temizlik görevlisi meslek kolunda 144’ü engelli, 106’sı eski hükümlü statüsünde olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi kadrolarına yapılacak alımlara ilişkin aday listelerinin belirlenmesi amacıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereği Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adaylar arasından noter huzurunda kura çekilecektir.

    Kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.30’da Bakanlığımız Merkez Binası Konferans Salonu’nda (Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Altındağ/ANKARA) gerçekleştirilecektir.

    Kura çekimini izlemek isteyen adaylar, salon kapasitesi doğrultusunda izleyici olarak katılım sağlayabilecektir." ifadeleri yer aldı.

  • İŞKUR 2022 GSB PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI NİHAİ LİSTE

    Kura çekim yeri daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacak. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini salon kapasitesi doğrultusunda salonda canlı izleyebildiler. Ancak çekilişin canlı yayını bulunmuyor. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecektir. 

    2022 GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NİHAİ LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ.

  • GSB MÜLAKAT SINAVLARI NASIL OLACAK?

    1) Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

    2) Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

    3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;

    a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (40 puan)

    b) Genel kültür, (40 puan)

    c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

    d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

    4) Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara rastgele zarf çekme usulü ile sorular yöneltilecektir. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü ile liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğuna ilişkin konularda ise Sınav Kurulunca yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.

    5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

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