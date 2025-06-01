G.Saray Sutopu Takımı şampiyon oldu - Diğer Haberleri

G.Saray Sutopu Takımı şampiyon oldu - Diğer Haberleri

Nordic Ligi'nin Sekizli Final maçları finalinde Galatasaray Erkek Sutopu Takımı, İspanyol ekibi Tenerife Echeyde'yi 20-17 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 Spor Toto Süper Lig'i namağlup şampiyon tamamlayan Galatasaray, Avrupa'da da Nordic Lig Sekizli Finali'nde yenilgisiz şampiyon oldu.

REKLAM advertisement1

Sekizli Final maçlarının ilk gününde karşılaştığı İtalyan takımı Rari Nantes Sori'yi 19-11 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, yarı finalde ise Litvanya temsilcisi EVK Zaibas'ı da 11-7 yenerek finale yükselmişti.