G.Saray'ın listesindeydi, Neom'a gitti
Yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Marcin Bulka, Suudi Arabistan ekibi Neom'a transfer oldu.
Giriş: 06.07.2025 - 00:39 Güncelleme: 06.07.2025 - 00:39
Galatasaray, yeni sezon için kaleci arayışlarını hızlandırdı. İsmi Sarı Kırmızılılar'la anılan 25 yaşındaki Polonyalı kaleci Marcin Bulka'nın yeni adresi Suudi Arabistan oldu.
Polonyalı kaleci, NEOM SC ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Suudi Arabistan ekibi, Bulka için 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
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