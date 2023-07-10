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        Galatasaray Kisvarda FC hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Galatasaray Kisvarda FC hazırlık maçı için beklenen gün geldi çattı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayarak 3 sezonun ardından mutlu sona ulaşan sarı kırmızılılar, 2023-2024 sezonu öncesi ikinci hazırlık maçında bu kez köklü Macaristan temsilcisi Kisvarda FC ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte, sarı kırmızılı futbolseverlerin heyecanla araştırdığı Galatasaray Kisvarda FC hazırlık maçı ile ilgili ayrıntılar...

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 19:11
        • 1

          Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda üst üste 2. şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray, Avusturya'da çalışmalarını sürdürüyüro. Bu yıl ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek isteyen ve turnuva için ön eleme turlarına çıkacak olan Cimbom, 2. hazırlık maçında bu kez Macaristan ekibi Kisvarda FC ile karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray Kisvarda FC hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

        • 2

          GALATASARAY KISVARDA FC MAÇI NE ZAMAN?

          Galatasaray'ın Kisvarda FC ile karşılaşacağı hazırlık maçı, 10 Temmuz Pazartesi günü saat 20:30'da Avusturya'nın Graz kentindeki Merkür Arena'da oynanacak. 

          Mücadelenin GS TV'den canlı yayınlanması bekleniyor.

        • 3

          GALATASARAY HAZIRLIK KAMPI DETAYLARI

          Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başladı.

          Sarı-kırmızılılar, yurtdışı kampında hazırlıklarını 8-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da Bad Waltersdorf'ta sürdürecek.

        • 4

          GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ELEME TURUNDAKİ RAKİBİ KİM OLDU?

          Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu sonucunda Galatasaray, Makedonya ekibi FC Struga ile Litvanya temsilcisi FK Žalgiris Vilnius eşleşmesinden gelecek takımla kozlarını paylaşacak.

        • 5

          GALATASARAY'IN ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

          Kura çekimine seri başı olarak katılan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz ve 1-2 Ağustos tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

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