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        Haberler Dünyadan Grammy ödüllü saksafoncu David Sanborn hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Grammy ödüllü saksafoncu David Sanborn hayatını kaybetti

        Grammy ödüllü saksofoncu David Sanborn 78 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 17:30 Güncelleme: 15.05.2024 - 17:30
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        • 1

          6 Grammy ödülü kazanan 78 yaşındaki Grammy ödüllü saksofoncu David Sanborn'un, pazar günü New York'un Tarrytown kentinde prostat kanserinden kaynaklanan komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

        • 2

          David Sanborn ile 'Double Vision' adlı albümünde işbirliği yapan piyanist Bob James, sosyal medya hesabında; "David Sanborn'un müzik dünyasında kaybedilmesi haberi beni derinden üzdü. Kariyerimin önemli anlarını onunla ortaklaşa paylaşma ayrıcalığına sahip oldum. Mirası kayıtlarla yaşayacak. Çaldığı her nota, sıradan bir melodiyi olağanüstü hale getirebilecek tutkulu bir yoğunlukla, doğrudan kalbinden geliyordu" diyerek Sanborn'un ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

        • 3

          David Sanborn, bir açıklamasında 2018'den bu yana prostat kanseriyle mücadele ettiği ve son zamanlarda 2025'e kadar planlanan gösterilerde canlı performans sergilemeye devam edecek kadar iyi hissettiği belirtmişti.

        • 4

          David Sanborn, geçen ay, Virginia'da Mayıs ayında gerçekleşecek olan birkaç gösterinin iptal etmiş ve sağlık sorunlarına dile getirmişti. Sanborn; açıklamasında; "Son haftalarda omurgamda, bırakın korna çalmayı, yürümemi bile engelleyen inanılmaz bir acıyla uğraşıyorum. Sonunda sorunun omurgamda iki stresli kırık olduğunu teşhis edebildik. Geçen hafta beklenmedik bir omurga ameliyatı geçirdim. Doktorlar bana prosedürün başarılı olduğunu garanti ediyor, ancak iyileşme 6 ila 8 hafta boyunca hiçbir şey yapmamak, korna çalmak da dahil." şeklinde konuşmuştu.

          Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock

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