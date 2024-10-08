Refleks gözyaşları

Refleks gözyaşları, dış uyaranlara yanıt olarak oluşur. Örneğin, bir kum fırtınası ya da jalapeno biberinin gözümüze teması gibi durumlarda, bu gözyaşları rahatsız edici maddeleri temizlemek için devreye girer. Refleks gözyaşları, vücudun savunma mekanizmasının bir parçası olarak hızlı bir temizlik sağlar.