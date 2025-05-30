Gözyaşlarınıza hakim olamayacaksınız: Son yılların en etkileyici dram filmleri
Seyirciyi derinden etkileyen, uzun süre akıllardan çıkmayan yapımlar... Duygusal yoğunluklarıyla kalplere dokunan son yılların en güçlü dram filmlerini sizin için derledik.
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Bittiğinde sizi düşüncelere boğan, sürpriz finalleriyle iz bırakan dram filmleri bu listede. Tahmin edilemeyen sonlarıyla akıllarda kalan yapımları hatırlayalım.
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1. YEŞİL YOL (1999)
Bir hapishanede gardiyanlık yapan Paul Edgecomb'un görevi, hücrelerinden alınan idam mahkumlarını, elektrikli sandalyenin bulunduğu ölüm odasına kadar olan bir millik yeşil yoldan götürmektir. Edgecomb yıllar boyunca bu yoldan sayısız idam mahkumu nakleder. Ama hiçbirisi onu John Coffey kadar etkilemez. Oldukça iri yarı biri olan Coffey, iki küçük kızı öldürmek suçundan idama mahkum olmuştur. Ürkütücü görünümünün aksine oldukça duygulu ve karmaşık bir iç dünyası olan Coffey, bazı doğa üstü güçlere sahiptir. Edgecomb onunla yakınlaştıkça artık hiç beklenmedik yerlerde mucizelerin olabileceğine inanmaya başlayacaktır.
imdb puanı: 8.6/10
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2. TİTANİK (1997)
Batmaz, sarsılmaz denilen bu büyük lüks yolcu gemisinde yolculuk yapmak, 20. Yüzyılın muhteşem bir rüyasıydı. Ancak bu büyük rüya sadece 4.5 gün serecek ve anısını bir sonraki yüzyıla bile taşıyacak büyüklükte bir kabusa dönüşecekti.
imdb puanı: 7.9/10
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3. BENJAMİN BUTTON'IN TUHAF HİKAYESİ (2008)
Film, seksenli yaşlarında doğup, geriye doğru yaşlanan bir adamın hayatını konu alıyor. Benjamin Button hepimiz gibi zamanı durduramayan bir adamdır. Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda, 1918’de, New Orleans’tan başlayıp 21. yüzyıla uzanan serüveniyle, onun hikayesi herhangi birininkinden daha sıradışı bir hayatı içerir.
imdb puanı: 7.8/10
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4. PİYANİST (2002)
Wladyslaw Szpilman, savaş patlak verdiğinde 27 yaşındaydı ve Polonya'nın geleceği en parlak konser piyanistlerinden biriydi. Luftwaffe'de radyo istasyonu bombalandığında Chopin'in C minor Nocturne'nü çalıyordu.Tüm Yahudiler gibi o ve ailesi de evlerinden çıkartılarak Varşova gettolarına sürülmüştü. Bu çok yetenekli genç adam yeni yaşamında karaborsacıların ve işbirlikçilerin eğlendiği barlarda çalmaya başlamıştır.İşte bu işbirlikçilerden biri onu ve ailesini ölüme götüren esir kampı trenlerinden birinden kurtarmıştır. Savaş fısıltıları, direnişçiler ve sürpriz bir Alman subayı sayesinde Szpilman savaşta hayatta kalmayı başarır.
imdb puanı: 8.5/10
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5. 7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE (2019)
Filmde 7 yaşındaki kızı Ova ile aynı zeka yaşına sahip olan baba Memo'nun adalet arayışını anlatılıyor. Üst düzey bir komutanının kızının ölümü ile suçlanan Memo, kimseyi suçsuz olduğuna inandıramaz. İdam cezası alan Memo ve yakınları, Memo'nun kurtulması için bir mucize beklemeye başlarlar.
imdb puanı: 8.2/10
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6. ER RYAN'I KURTARMAK (1998)
II. Dünya Savaşı yıllarında 3 oğlunun birden ölüm haberini alan anne, 4. oğlunun yaşadığını duymak ister.Artık tüm Amerikan ordusunun hedefi annenin son oğlu olan James Ryan'ı ne pahasına olursa olsun kurtarmaktır. Askerler her yerde ona ait izler aramaya başlar fakat bu öylesine bir göreve dönüşür ki bir kişiyi kurtarmak uğruna bir çok askerin hayatı tehlikeye girer.
imdb puanı: 8.6/10
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7. NOT: SENİ SEVİYORUM
Güzel ve akıllı bir kadın olan Holly Kennedy, eşi Gery ile oldukça mutlu bir evlilik sürdürmektedir. Ancak aldıkları bir haber ikisini de derinden etkileyecektir. Gery'nin beyninde tümör vardır ve kurtulma umudu çok azdır. Bunu öğrenen Holly kocasından daha kötü bir ruh haline girer.
imdb puanı: 7.0/10
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8. YEDİ YAŞAM (2008)
Ben Thomas(Will Smith), geçmişindeki bazı hatalardan dolayı suçluluk duyan, intiharı düşünecek kadar depresif bir insandır. Kafasında devamlı intihar düşüncesinin dolaştığı Ben, hayatına giren tamamen yabancı 7 kişi vesilesiyle kefaretini ödeme şansını yakalayacak; bu sırada kalp hastalığı olan Emily'de (Rosario Dawson) aşkı bulacaktır.
imdb puanı: 7.6/10
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9. KELEBEĞİN RÜYASI (2013)
Film, şairlerin altın çağı olan yıllarda, İkinci Dünya Savaşı’nın gölgesinde adım adım gelişen bir aşkı anlatıyor. Filmde Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat, çok iyi iki dost olan şairler Muzaffer Tayyip Uslu ve Rüştü Onur'u canlandırıyor. Kelebeğin Rüyası filmi, 2014 yılında Türkiye'nin En İyi Yabancı Film dalında adayı olarak seçildi.
imdb puanı: 7.6/10
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10. BABAM VE OĞLUM (2005)
Ege'deki çiftlikten gazetecilik okumak için ayrılan Sadık'ın, yıllar sonra oğluyla beraber yeniden çiftliğe dönüşünün, 12 Eylül Darbesi arka planında aktarıldığı filmin senaryosunu da yine Çağan Irmak yazdı. Film, Türkiye'de 3.500.000 izleyici sınırını aştı.
imdb puanı: 8.2/10
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