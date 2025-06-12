Göztepeli Nielsen ülkesine döndü
Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'yle sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Lasse Nielsen, ülkesi Danimarka'nın Vejle Boldklup takımına transfer oldu.
Göztepe'yle sözleşmesi biten sağ kanat oyuncusu Lasse Nielsen, ülkesinin yolunu tuttu.
Nielsen yeni takımı Vejle Boldklup ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Danimarka ekibi, Nielsen'in imzasını resmi olarak duyurdu.
Göztepe'de iki sezon forma giyen Nielsen, sarı-kırmızılılarla 2024 yılında 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadı. Tecrübeli oyuncu geçen sezon Süper Lig'de 28, Türkiye Kupası'nda da 6 maçta forma giyerek 1 gol attı.