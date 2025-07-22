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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe, yeni sezon formalarını tanıttı! - Göztepe Haberleri

        Göztepe, yeni sezon formalarını tanıttı!

        Göztepe, 2025-2026 sezonunda giyeceği formaları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tanıttı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 11:30 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:30
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        Göztepe, yeni sezon formalarını tanıttı!
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        Göztepe, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesaplarından video ve fotoğraflar yayımlayarak, formaları taraftarının beğenisine sundu.

        'Bir Asırlık İz' sloganıyla paylaşım yapan İzmir temsilcisi, yeni sezonda 'Gürsel Aksel', 'Anka', 'Biz İzmiriz' ve 'Atalay' isimlerini verdiği formaları giyecek.

        Öte yandan Göztepeli taraftarlar da sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlarda formaları çok beğendiklerini dile getirdiler.

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