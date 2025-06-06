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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe, Ogün Bayrak’ın sözleşmesini uzattı! - Göztepe Haberleri

        Göztepe, Ogün Bayrak’ın sözleşmesini uzattı!

        Göztepe, Ogün Bayrak'ın sözleşmesinde bulunan 1 yıl daha uzatma opsiyonunu kullandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 10:37 Güncelleme: 06.06.2025 - 10:37
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        Göztepe o isimle sözleşme uzattı
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        Trendyol Süper Lig’de yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Göztepe, bu kapsamda iç transfere öncelik verdi. İlk olarak 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmed Ildız ile de yola devam kararı alan İzmir ekibi, şimdi de sağ bek bölgesinde oynayan Ogün Bayrak'la masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullandığını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi. Böylece Ogün Bayrak, yeni sezonda da Göztepe formasını giyecek.

        GEÇTİĞİMİZ SEZON 28 MAÇA ÇIKTI

        Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un geçtiğimiz sezon Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda toplam 28 maçta görev verdiği Ogün Bayrak, 1923 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki oyuncu, bu süreçte skor üretemezken, 1 asistlik katkı verdi. Ayrıca deneyimli oyuncu, 3 sarı kartın yanı sıra 1 de kırmızı kart gördü.

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