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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe'nin yeni sol beki kente geldi - Göztepe Haberleri

        Göztepe'nin yeni sol beki kente geldi

        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, prensipte anlaşma sağladığı sol beki Amin Cherni'yi İzmir'e getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 15:31 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:31
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        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesi sağ bek Arda Okan, stoper Allan Godoi, orta saha Rhaldney, golcüler Janderson ve Sabra'yı kadrosuna katan Göztepe, prensipte anlaşmaya vardığı sol beki Amin Cherni'yi İzmir'e getirdi.

        Son olarak Fransa Lig 2 ekibi Laval'da forma giyen Tunuslu oyuncunun sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. 24 yaşındaki Cherni'nin imza atması durumunda 26 Temmuz Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda, Antalyaspor'la oynanacak hazırlık maçında süre alabileceği kaydedildi.

        Geçen sezon Lig 2'de 25 müsabakaya çıkan Tunuslu sol bek, 1481 dakika sahada kalıp 1 kez fileleri havalandırdı. Cherni, Tunus A Milli Takımı ile 3 karşılaşmaya çıktı.

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