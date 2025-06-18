Göztepe, Leipzig'in 15 milyon Euro'luk teklifini reddetti!
Göztepe, Bundesliga ekibi Leipzig'in Romulo için yaptığı 15 milyon Euro'luk teklifini yetersiz bularak reddetti.
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Göztepe'nin 23 yaşındaki Brezilyalı forveti Romulo, sezonun bitmesiyle birlikte Avrupa’daki birçok takımın transfer listesindeki yerini aldı.
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Geçtiğimiz sezon oynadığı 33 maçta 17 gol, 10 asistlik performans sergileyen golcü futbolcuya teklifler gelmeye devam ediyor.
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Şu ana kadar sarı-kırmızılı ekiple Almanya'dan Leipzig, Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, Portekiz'den Sporting Lizbon, Belçika'dan Anderlecht, İngiltere’den Fulham, Wolverhampton ve Nottingham Forest temasa geçti.
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Son ciddi ve resmi teklifi Alman ekibi Leipzig'in verdiği öğrenildi. Leipzig’in, Romulo için Göztepe’ye 15 milyon Euro’luk bir teklif sunduğu ifade edilirken sarı-kırmızılı kulübün de bu teklifi yetersiz bularak reddettiği belirtildi
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İzmir ekibinin Brezilyalı oyuncu için bonservis beklentisi 20 milyon Euro olarak belirlendi.
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Alman ekibi, önceki haftalarda da Romulo için Göztepe’nin kapısını 12 milyon Euro’luk bir teklifle çalmıştı.
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