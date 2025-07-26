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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe, Junior Olaitan Ishola'yı kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Göztepe, Junior Olaitan Ishola'yı kadrosuna kattı

        Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Beninli ofansif orta saha Junior Olaitan Ishola ile 1 yılı opsiyonlu 5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 18:29 Güncelleme: 26.07.2025 - 18:29
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        Süper Lig ekiplerinden Göztepe, prensipte anlaşma sağladığı ofansif orta saha Junior Olaitan Ishola'yı resmen kadrosuna dahil etti. Son olarak Fransa Lig 2 ekiplerinden Grenoble takımında forma giyen Beninli oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu 5 senelik sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Junior Olaitan Ishola, kendisini 4+1 yıllığına sarı-kırmızılı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

        Sarı-kırmızılı ekipte sportif direktör Ivan Mance, transferle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

        “Bu transferle birlikte, genç ve potansiyeli yüksek oyuncuları kadromuza katarak onların gelişimini Göztepe çatısı altında sürdürme vizyonumuzu devam ettiriyoruz. Junior Olaitan, henüz genç yaşlardayken Manchester City grubunun radarına giren, bugün ise Benin Milli Takımı’nın oyuncularından ve kaptanlarından biri haline gelmiş özel bir yetenek. Hem sahada hem de kulübümüzde fark yaratacağına inanıyoruz. Ona sarı-kırmızı formayla başarı dolu bir yolculuk diliyoruz."

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