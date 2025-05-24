Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

        Göztepe - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan Galatasaray, İzmir'de Göztepe'nin konuğu oluyor. En yakın rakibine 8 puan fark atan sarı kırmızıların ligde 1 mağlubiyeti bulunuyor. Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde muhtemel 11'ler ve maç saati sporseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, "Göztepe - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Göztepe - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 16:35 Güncelleme: 24.05.2025 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Göztepe - Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı kırmızılılar, zorlu Göztepe deplasmanında galibiyet için sahaya çıkıyor. Sahasında oynadığı Kayserispor maçında şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, kazanması halinde bu sezon ligde ilk kez 7 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Peki, "Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...

        • 2

          GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

          Göztepe - Galatasaray maçı 24 Mayıs Cumartesi bugün saat 19.00'da oynanacak.

        • 3

          GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Göztepe - Galatasaray maçının beIN SPORTS'da canlı yayınlanacak.

        • 4

          7 maçlık galibiyet serisi için sahaya çıkacak

          Galatasaray, yarın kazanması halinde bu sezon ligde ilk kez 7 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

          Bu sezon ligin ilk 6 haftasını kayıpsız geçiren sarı-kırmızılı ekibin galibiyet serisi 7. haftadaki 3-3'lük Kasımpaşa beraberliği ile sonlanmıştı. Bu haftaya kadar ligde daha üst üste 7 maç kazanamayan "Cimbom", yarın Göztepe'yi mağlup etmesi halinde sezondaki ilk 7 maçlık galibiyet serisine ulaşacak.

          Sarı-kırmızılılar, geçen sezon ise 37. haftadaki Fenerbahçe derbisine kadar ligde 17 maçlık galibiyet serisine sahip olmuştu.

          Galatasaray ile Göztepe 62. randevuda

          İki takım arasında geride kalan 61 maçtan 36'sını Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

          Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 97-45 üstünlüğü bulunuyor.

        • 5

          İzmir'deki maçlar

          Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 31. kez karşılaşacak.

          Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 16-9 üstünlüğü bulunuyor.

          İzmir'deki maçlarda Galatasaray 45, Göztepe ise 27 gol attı.

        • 6

          MUHTEMEL 11'LER

          Göztepe

          Arda Özçimen, Ogün Bayrak, Bokele, Heliton, Koray Günter, Ahmed Ildız, Dennis, Nielsen, Tijanic, Kubilay Kanatsızkuş, Romulo.

          Galatasaray

          Günay Güvenç, Frankowski, Kaan Ayhan, Davinson, Jakobs, Lemina, Kerem Demirbay, Mertens, Sallai, Ahmed Kutucu, Morata.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahşi cinayetin sebebi belli oldu
        Vahşi cinayetin sebebi belli oldu
        Fransa'da elektrik kesintileri: Cannes festivali yarıda kaldı
        Fransa'da elektrik kesintileri: Cannes festivali yarıda kaldı
        Başına futbol topu çarpan 7 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi
        Başına futbol topu çarpan 7 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
        Şampiyon, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak
        Şampiyon, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        23 yaşındaki Dilruba'ya kıymıştı... Kahreden detaylar ortaya çıktı!
        23 yaşındaki Dilruba'ya kıymıştı... Kahreden detaylar ortaya çıktı!
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Edanur 11 yaşındaydı... Kahreden haber!
        Edanur 11 yaşındaydı... Kahreden haber!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Manipülasyon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı
        Manipülasyon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Habertürk Anasayfa