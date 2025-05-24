Göztepe - Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı kırmızılılar, zorlu Göztepe deplasmanında galibiyet için sahaya çıkıyor. Sahasında oynadığı Kayserispor maçında şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, kazanması halinde bu sezon ligde ilk kez 7 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Peki, "Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...