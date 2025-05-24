Göztepe - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan Galatasaray, İzmir'de Göztepe'nin konuğu oluyor. En yakın rakibine 8 puan fark atan sarı kırmızıların ligde 1 mağlubiyeti bulunuyor. Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde muhtemel 11'ler ve maç saati sporseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, "Göztepe - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Göztepe - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...
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Göztepe - Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı kırmızılılar, zorlu Göztepe deplasmanında galibiyet için sahaya çıkıyor. Sahasında oynadığı Kayserispor maçında şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, kazanması halinde bu sezon ligde ilk kez 7 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Peki, "Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...
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GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Göztepe - Galatasaray maçı 24 Mayıs Cumartesi bugün saat 19.00'da oynanacak.
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GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Göztepe - Galatasaray maçının beIN SPORTS'da canlı yayınlanacak.
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7 maçlık galibiyet serisi için sahaya çıkacak
Galatasaray, yarın kazanması halinde bu sezon ligde ilk kez 7 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.
Bu sezon ligin ilk 6 haftasını kayıpsız geçiren sarı-kırmızılı ekibin galibiyet serisi 7. haftadaki 3-3'lük Kasımpaşa beraberliği ile sonlanmıştı. Bu haftaya kadar ligde daha üst üste 7 maç kazanamayan "Cimbom", yarın Göztepe'yi mağlup etmesi halinde sezondaki ilk 7 maçlık galibiyet serisine ulaşacak.
Sarı-kırmızılılar, geçen sezon ise 37. haftadaki Fenerbahçe derbisine kadar ligde 17 maçlık galibiyet serisine sahip olmuştu.
Galatasaray ile Göztepe 62. randevuda
İki takım arasında geride kalan 61 maçtan 36'sını Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 97-45 üstünlüğü bulunuyor.
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İzmir'deki maçlar
Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 31. kez karşılaşacak.
Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 16-9 üstünlüğü bulunuyor.
İzmir'deki maçlarda Galatasaray 45, Göztepe ise 27 gol attı.
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MUHTEMEL 11'LER
Göztepe
Arda Özçimen, Ogün Bayrak, Bokele, Heliton, Koray Günter, Ahmed Ildız, Dennis, Nielsen, Tijanic, Kubilay Kanatsızkuş, Romulo.
Galatasaray
Günay Güvenç, Frankowski, Kaan Ayhan, Davinson, Jakobs, Lemina, Kerem Demirbay, Mertens, Sallai, Ahmed Kutucu, Morata.
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