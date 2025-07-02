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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe'den çifte atak - Göztepe Haberleri

        Göztepe'den çifte atak

        Transferde Adana Demirspor'dan sağ bek Arda Okan, Brezilya'dan stoper Allan Godoi ile golcü Janderson ve Ürdün'den forvet Sabra ile sözleşme imzalayan Süper Lig ekibi Göztepe iki oyuncuyu listesine aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 12:08 Güncelleme: 02.07.2025 - 12:08
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        Göztepe'den çifte atak!
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        Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Süper Lig ekibi Göztepe, iki oyuncuyu daha gündemine aldı.

        Adana Demirspor'dan sağ bek Arda Okan, Brezilya'dan stoper Allan Godoi ile golcü Janderson ve Ürdün'den forvet Sabra'yı kadrosuna katan İzmir temsilcisi, yine Brezilya'dan Atletico Goianiense'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Rhaldney Norberto Gomes'le prensipte anlaştı.

        Sarı Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin sol beki Levent Mercan ve Başakşehir'le yollarını ayıran Senegalli golcü Philippe Keny için de harekete geçti.

        Başakşehir Keny ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Göztepe'nin geçen sezon da listesine aldığı 26 yaşındaki golcü ile temasa geçtiği bildirildi.

        Sol kanatada takviye yapacak sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Levent için de masaya oturacak. Futbol kariyerine Almanya'da Recklinghausen altyapısında başlayan Levent, daha sonra VfB Hüls, Bochum, RW Essen, Schalke 04 U17 ve U19 takımlarında forma giydi. Schalke'nin A takımına kadar yükselen genç futbolcu, Türkiye macerasına Karagümrük'te başladı. Fenerbahçe'de geçen sezon 13 maçta görev alan Levent Mercan, bunların 6'sında ilk 11'de sahaya çıktı. Keny ise Başakşehir'de Avrupa dahil 37 resmi maça çıkıp 5 gol attı, 3 de asist yaptı.

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