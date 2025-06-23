Göztepe'de Dennis transferde Anderlecht'in radarında

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin oyuncularına Belçika ekibi Anderlecht'ten teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı golcüsü Romulo için geçtiğimiz aylarda resmi teklif götüren Belçika ekibinin bu kez orta saha Anthony Dennis için harekete geçtiği bildirildi.

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Anderlecht'in Nijeryalı orta saha oyuncusu için Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketi ile görüştüğü ve şartları sorduğu öğrenildi. Belçika basını da Anderlecht'in Dennis transferinde ısrarcı olduğunu ve Göztepe ile sıkı bir pazarlık yaptığını yazdı.

Romulo'dan sonra Dennis'i de isteyen Anderlecht'in 20 yaşındaki futbolcu için 3,5 milyon Euro vermek istediği ifade edildi. Önce altyapısına transfer olup, 2023-2024 sezonu ortasında A takıma dahil edildiği Göztepe ile geçen sezon 37 maça çıkan Anthony Dennis 2 asist yaptı.