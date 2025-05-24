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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe: 0 - Galatasaray: 2 | MAÇ SONUCU - Galatasaray Haberleri

        Göztepe: 0 - Galatasaray: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluğu garantileyen Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Cimbom, Kaan Ayhan ve Alvaro Morata'nın attığı gollerle 2-0 kazandı. Sarı-kırmızılılar böylelikle bu sezon ligde ilk defa üst üste 7. maçını da kazanmış oldu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.05.2025 - 18:02 Güncelleme: 24.05.2025 - 21:03
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        Trendyol Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında şampiyon Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele G.Saray'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede, sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Kaan Ayhan ve 90+1'de ise Alvaro Morata kaydetti.

        Bu sonucun ardından G.Saray üst üste 7. galibiyetini aldı ve 92 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Göztepe ise 47 puanda kaldı.

        Ligin 38. ve son haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Göztepe ise Kasımpaşa deplasmanında sahne alacak.

        G.SARAY'DAN 10 DEĞİŞİKLİK

        Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Bellona Kayserispor maçına göre ilk 11'de 10 değişiklik yaptı.

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        Kayserispor maçında forma giyen ancak cezalı duruma düşen Muslera ile Sara'nın yanı sırada Osimhen, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Toreira ve Abdülkerim Bardakçı, İzmir'e getirilmezken Buruk, Eren Elmalı, Sallai ve Lemina'yı ise yedek kulübesine çekti.

        GÖZTEPE'DE 1 DEĞİŞİKLİK

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Süper Lig'in 36. haftasında 6-3 mağlup oldukları Çayruk Rizespor maçının 11'inde 1 değişiklik yaptı.

        Tecrübeli teknik adam, kaleci Arda Özçimen'in yerine Lis'e karşılaşmada görev verirken ilk 11'ini Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nielsen, Ogün Bayrak, Dennis, Ahmed Ildız, Tijanic, Kubilay Kanatsızkuş, Romulo ile oluşturdu.

        TRİBÜNLER DOLDU

        Göztepe ve Galatasaraylı taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi. Göztepe taraftarına 4 bin bayrak dağıtıldı.

        Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu'nda şampiyon olarak üst lige çıkan Göztepe Erkek Basketbol Takımı, karşılaşma öncesinde taraftarı selamladı.

        Galatasaraylı oyuncular ısınmaya üzerinde yıldız ve içerisinde futbolcuların resminin olduğu "şampiyon 2024-2025" yazan tişörtle çıktı.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topu kapan Koray Günter'in ortasında Heliton'un kafayla gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç, çeldi. Altı pas içinde topu önünde bulan Romulo'nun röveşata vuruşunda meşin yuvarlak, üstten dışarı gitti.

        6. dakikada Galatasaray atağında Morata'nın gönderdiği ara pasında topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Ahmed Kutucu'nun şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı.

        25. dakikadaki Göztepe atağında Bokele'nin sağ kanattan ortasında topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş, meşin yuvarlığı ceza sahası içerisine gönderdi. Sol çaprazda top buluşan Tijanic'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç, kornere çeldi.

        43. dakikadaki Galatasaray hücumunda Jakobs'un sol kanattan pasında topla ceza sahasında buluşan Kerem Demirbay'ın şutunda meşin yuvarlak, kale direğinden oyun alanına döndü.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

        53. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Nielsen'in ceza sahası çizgisi sol önünde düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Romulo'nun şutunda topu, kaleci Günay Güvenç, kornere çeldi.

        70. dakikada Galatasaray öne geçti. Ahmed Kutucu'nun ceza sahası çizgisi sol çaprazında düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Kaan Ayhan, topu ağlarla buluşturdu. 0-1.

        90. dakikada Göztepe atağında, Furkan Bayır'ın sağ kanattan ortasında iyi yükselen Emerson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından dışarı çıktı.

        90+1. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Jakobs'un sol kanattan ceza sahası içerisine çevirdiği topla altı pas içerisinde buluşan Morata, meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 0-2.

        Karşılaşma Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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